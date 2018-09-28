«3 дня с Роми Шнайдер»: Рецензия Киноафиши

«… пока я ещё — Роми Шнайдер. Пока ещё...»

История жизни и карьеры актрисы австрийского происхождения Роми Шнайдер настолько же интересна, насколько трагична её судьба. Прославившись в 15 лет благодаря роли в исторической картине «Сисси», получившей затем два продолжения, к сорока годам актриса совсем перестала давать интервью и пала жертвой депрессии, алкогольной зависимости, банкротства, бесконечных любовных неудач и противоречивых слухов. Тем не менее она продолжала свою борьбу даже после тяжелейших потерь и всегда пыталась сохранить улыбку на лице.

Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

Фильм «3 дня с Роми Шнайдер» был показан на Берлинском кинофестивале, правда, в оригинале его название переводится как «3 дня в Кибероне». Действие картины разворачивается на французском полуострове, куда актриса приезжает лечиться от депрессии в санаторий, что, однако, даётся ей с большим трудом. Ровно через год весь мир будет шокирован её внезапной смертью, но сейчас она полна надежд посвятить себя детям, она открыта миру, а её шарм по-прежнему очаровывает окружающих. Вместе с тем это история трёх дней из жизни сломленной женщины, дающей своё самое откровенное интервью манипулятору-журналисту из журнала Stern, в котором чувствуется вся её боль.

Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

Фильм фокусируется на персонажах, их эмоциях и внутренних противоречиях — зрителю не удастся отвлечься, всё внимание максимально сосредоточено на героях, и в особенности на самой Роми. Но вместе с тем это история не столько о Роми Шнайдер, сколько об одной женской судьбе, о человеке, который всю жизнь вступает в борьбу с внешним миром, пытаясь оправдать его ожидания, отдаваясь своему делу и находясь в постоянных поисках простого человеческого счастья — возможности быть самой собой. «…нет, я не Сисси, я Роми Шнайдер, я всего лишь играла Сисси — давным-давно...» — говорит она. Сколько таких Роми Шнайдер было, есть и будет? Все мы лишь играем свои роли, но кто-то справляется с этим, а кто-то падает жертвой общественных ожиданий.

Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

Если сравнивать «3 дня с Роми Шнайдер» с другими биографическими картинами, то сразу напрашивается «Лайф» Антона Корбейна, рассказывающий о Джеймсе Дине. Обе ленты показывают лишь небольшие периоды из жизни рано погибших знаменитостей, причём обе делают это отчасти сквозь призму объектива фотоаппарата. Фотограф Роберт Лебек, он же близкий друг Роми, записывает на свою камеру историю в том виде, в котором не смог бы это сделать никто другой. Для него она гораздо больше, чем очередная звезда, и его видение соединяется с восприятием Хильде, подруги Шнайдер, а также журналиста Майкла Юргса, рисуя объёмный портрет её личности. Для каждого из них она разная — любовь всей жизни, друг детства, скандальная знаменитость. Но вместе с тем для всех них она остаётся загадкой, которую никому не под силу разгадать.

Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

Чёрно-белая лента режиссёра Эмили Атеф порой заставляет сомневаться, а игровое ли перед тобой кино? И дело тут не только в нарочитой документальности художественных приёмов, используемых режиссёром, но в самой актрисе Мари Баумер, которая поразительно похожа на Роми Шнайдер. Даже несмотря на затянутость картины, оторвать глаза от неё просто невозможно. Именно актёрские работы наиболее всего привлекают в фильме, который рассчитан не на самую широкую аудиторию. Но даже если вы не знакомы с историей Роми Шнайдер и не видели ни одного её фильма, то можно обойтись изучением минимального бэкграунда, потому что в первую очередь это история женщины, которая носит универсальный характер и будет близка любому, кто находится в постоянном поиске своего места в этой жизни.

Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

Олеся Трошина

В российском прокате с 27 сентября 2018 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «3 дня с Роми Шнайдер»