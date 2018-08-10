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Между рядами Между рядами
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In den Gängen Между рядами 2018 / Германия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Между рядами»

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Наша рецензия

Фильм «Между рядами» стал интересен после самых первых отзывов с Берлинского кинофестиваля. Кинокритики и зрители, прорвавшиеся в кинозал, влюбились в историю Томаса Штубера. В ней герои Сандры Хюллер и Франца Роговского искали любовь вокруг полок супермаркета, вызывая сочувствие у людей, готовых принять и полюбить их такими, какие они есть. Кадр из фильма «Между рядами» Кристиан устраивается работать в супермаркет. Все здесь как одна большая семья, со своими…

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shanina79 10 августа 2018, 22:16
Оценка
Хороший фильм. Очень простая история, но держит внимание зрителя до конца. Фильм про обыденную жизнь, но не затянут. И самое главное, что, по моему мнению, сейчас не хватает в современном кинематографе, это то что режиссёр очень чётко и без всяких выкрутасов смог донести идею фильма и свою мысль до зрителя. И умудрился ещё раскрыть социальные язвы в немецком обществе. У меня сложилось впечатление, что в фильме показаны немцы из восточной части Германии. Хочу заметить, что я не разделяю идею автора, что мол всё «устаканиться» с приходом нового поколения и мол течение жизни всё уладит, но хочу выразить благодарность за интересный сценарий и хорошую его постановку. В общем добротный фильм, как говориться: «Качество - сделано в Германии».
Единственно, что может подмочить репутацию фильма и отпугнуть часть зрителей, это от кого фильм получил награды. А именно: приз экуменического (христианского) жюри и гильдии немецкого арт-хауса. Но фильм этот никакой ни арт-хаус и никакой метафизики в нём нет. Фильм как раз снят в стиле соцреализма, которого так не хватает на экранах кинотеатров. И плюс ко всему фильм снят в лучших традициях немецкого романтизма.
10 августа 2018, 22:16 Ответить
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