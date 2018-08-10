Фильм «Между рядами» стал интересен после самых первых отзывов с Берлинского кинофестиваля. Кинокритики и зрители, прорвавшиеся в кинозал, влюбились в историю Томаса Штубера. В ней герои Сандры Хюллер и Франца Роговского искали любовь вокруг полок супермаркета, вызывая сочувствие у людей, готовых принять и полюбить их такими, какие они есть. Кадр из фильма «Между рядами» Кристиан устраивается работать в супермаркет. Все здесь как одна большая семья, со своими…
Единственно, что может подмочить репутацию фильма и отпугнуть часть зрителей, это от кого фильм получил награды. А именно: приз экуменического (христианского) жюри и гильдии немецкого арт-хауса. Но фильм этот никакой ни арт-хаус и никакой метафизики в нём нет. Фильм как раз снят в стиле соцреализма, которого так не хватает на экранах кинотеатров. И плюс ко всему фильм снят в лучших традициях немецкого романтизма.
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