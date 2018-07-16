«Между рядами»: Рецензия Киноафиши

За закрытыми дверями

Фильм «Между рядами» стал интересен после самых первых отзывов с Берлинского кинофестиваля. Кинокритики и зрители, прорвавшиеся в кинозал, влюбились в историю Томаса Штубера. В ней герои Сандры Хюллер и Франца Роговского искали любовь вокруг полок супермаркета, вызывая сочувствие у людей, готовых принять и полюбить их такими, какие они есть.

Кадр из фильма «Между рядами»

Кристиан устраивается работать в супермаркет. Все здесь как одна большая семья, со своими правилами, законами и порядками. Он попадает под руководство Бруно, который помогает ему обжиться и стать своим. Там же Кристиан знакомится с Марион из отдела сладостей. Они встречаются у кофейного автомата и иногда разговаривают. Ему кажется, что, возможно, это начало чего-то большего, но она замужем, а его все еще преследует незавершенное прошлое.

Кадр из фильма «Между рядами»

Картина начинается с классической музыки, которая ведет героев на протяжении всего фильма. Саундтрек помогает героями проявлять эмоции, испытывать друг друга на прочность и пережить скучные рабочие дни. Авторы сознательно поделили фильм на главы, чтобы у каждого героя был шанс переживать свои горькие моменты, радоваться «чудесам» и меняться, несмотря ни на что. В кино давно витала идея о создании сюжета про людей невидимой и незаметной профессии. И «Между рядами» идеально вписывается в эту концепцию. Вот кто помнит работников, которые обслуживают вас в магазинах каждый день?

Кадр из фильма «Между рядами»

А самое главное, что, если у них, главных героев «Между рядами», получилось найти друг друга, то и у остальных людей все может сложиться. Неважно, как они выглядят, говорят, ходят, что отделяет их от других. Ведь в супермаркетах, в служебных помещениях, куда посторонним вход воспрещен, тоже происходят настоящие страсти. На примере того, что здесь творится, создатели обсуждают со зрителями различные темы, показывая, как их можно решать.

Кадр из фильма «Между рядами»

В Кристиана перевоплотился Франц Роговский из недавнего «Хэппи-энда» Михаэля Ханеке, а Марион сыграла Сандра Хюллер из прошлогоднего фестивального хита «Тони Эрдманн». У дуэта получилось создать на экране настоящую историю, где есть любовь, дружба и взаимопонимание, а еще они могут просто сидеть в обнимку и ждать рассвета. Наставником Кристиана, Бруно, стал Петер Курт из сериала «Вавилон-Берлин», где он сыграл продажного полицейского с доброй душой. В «Между рядами» он воплотил образ отца главного героя, умного и расчетливого, со своей тайной. Других работников супермаркета сыграли заслуженные артисты немецкого кино: Хеннинг Пекер («На пределе»), Матиас Бреннер («Жизнь других»), Рамона Кюнце-Либнов («Рай») и Андреас Леупольд («Человеческая многоножка»).

Кадр из фильма «Между рядами»

Восхитительное кино «Между рядами» - это современная история любви в самом обычном месте. Двухчасовая история постепенно приоткрывает перед зрителями биографии героев, у каждого из них есть свои скелеты в шкафу и история. В отличие от голливудских романических сюжетов здесь никто не защищен от смерти, скорби или того, что тебе не ответят "да" на поставленный вопрос. «Между рядами» не зря получил несколько призов на Берлинском фестивале этого года, ведь это кино, двигающееся между авторским и массовым кинематографом. Фильм аккуратно представляется своим зрителям, с улыбкой встречает их с героями, а дальше уже в дело вступает сюжет. Он захватывает внимание и держит кинолюбителей, заставляя задуматься над своими решениями, выбором профессии и любовными переживаниями.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 2 августа 2018 года

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