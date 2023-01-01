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Между рядами Между рядами
Киноафиша Фильмы Между рядами Между рядами, 2018: актеры и роли
In den Gängen Между рядами 2018 / Германия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Между рядами, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Штубер Томас Штубер Thomas Stuber
В ролях
Сандра Хюллер Сандра Хюллер Sandra Hüller Петер Курт Петер Курт Peter Kurth Франц Роговски Франц Роговски Franz Rogowski Саша Нэйтан Саша Нэйтан Sascha Nathan Герои Пинт Матиас Бреннер Matthias Brenner Рамона Кюнце-Либнов Ramona Kunze-Libnow Андреас Леупольд Andreas Leupold Штефан Шойман Клеменс Мейер Clemens Meyer
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