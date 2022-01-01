Темная ночь, 1989

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о выходе в прокат 5.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1989 Премьера в мире 23 февраля 1989 Возраст 16+ Режиссер Карлос Саура В ролях Хуан Диего Фернандо Гильен Мануэль де Блас Жюли Дельпи Все актеры и съемочная группа 1 постер

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