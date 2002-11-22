Саломея, 2002

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о выходе в прокат О фильме История Саломеи рассказывает нам о чувственной любви и мести. Развернуть 7.0 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2002 Премьера в мире 22 ноября 2002 Режиссер Карлос Саура В ролях Аида Гомес Пако Мора Хавьер Тока Все актеры и съемочная группа 1 постер

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