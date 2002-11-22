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Саломея
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Salomé

Саломея, 2002

2002 / Испания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
История Саломеи рассказывает нам о чувственной любви и мести.
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 22 ноября 2002
Режиссер
Карлос Саура
Карлос Саура
В ролях
Аида Гомес
Пако Мора
Хавьер Тока
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Саломея 1 постер
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