Киноафиша Фильмы Танец-вспышка Награды и номинации фильма Танец-вспышка

Награды и номинации фильма Танец-вспышка 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая песня
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Best Original Song
Номинант
 Best Score
Номинант
 Best Original Song
Номинант
Золотая малина 1984 Золотая малина 1984
Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
