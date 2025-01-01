Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Танец-вспышка
Награды и номинации фильма Танец-вспышка
Награды и номинации фильма Танец-вспышка 1983
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1984
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая песня
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Best Original Song
Номинант
Best Score
Номинант
Best Original Song
Номинант
Золотая малина 1984
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667