После «Звездных войн» он был на пике славы, но потом снялся не в том фильме: куда исчез Энакин Скайуокер

Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы

Новая версия «Трудных подростков»: этот сериал стоит ждать хотя бы для того, чтобы увидеть повзрослевшего рыжего из «Ералаша»

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel

Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок

«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал

А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому