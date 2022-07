1 Prelude Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Richard Tognetti 2:35

2 Majesty Richard Tognetti, Australian Chamber Orchestra / Richard Tognetti 2:14

3 Sublime Richard Tognetti, Australian Chamber Orchestra, Danny Spooner / Richard Tognetti 4:39

4 Gods and Monsters Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Timo-Veikko Valve / Richard Tognetti 2:47

5 Djilile Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Tamara-Anna Cislowska / Peter Sculthorpe 2:40

6 Holberg Suite, Op. 40: 1. Präludium (Allegro vivace) Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Эдвард Григ 2:45

7 L'estro armonico, Op. 3, Concerto No. 10 in B Minor for 4 Violins and Cello, RV 580: I. Allegro Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Timo-Veikko Valve, Satu Vanska, Ike See, Liisa Pallandi / Антонио Вивальди 3:42

8 L'estro armonico, Op. 3, Concerto No. 10 in B Minor for 4 Violins and Cello, RV 580: II. Largo Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Timo-Veikko Valve, Satu Vanska, Ike See, Liisa Pallandi / Антонио Вивальди 2:30

9 L'estro armonico, Op. 3, Concerto No. 10 in B Minor for 4 Violins and Cello, RV 580: III. Allegro Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Timo-Veikko Valve, Satu Vanska, Ike See, Liisa Pallandi / Антонио Вивальди 3:16

10 Le quattro stagioni, Concerto No. 4 in F Minor, RV 297 "L'inverno": I. Allegro non molto Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Антонио Вивальди 3:21

11 Le quattro stagioni, Concerto No. 2 in G Minor, RV 315 "L'estate": III. Presto (Tempo impetuoso d'estate) Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Антонио Вивальди 2:43

12 Für Alina Tamara-Anna Cislowska / Арво Пярт 2:32

13 Flying Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Satu Vanska / Richard Tognetti 3:31

14 Madness Bites Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti, Satu Vanska / Richard Tognetti 2:18

15 On High Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Richard Tognetti 4:05

16 Grief Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti 0:42

17 Fratres Richard Tognetti, Australian Chamber Orchestra / Арво Пярт 10:11

18 Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto Australian Chamber Orchestra, Richard Tognetti / Людвиг ван Бетховен 8:50

19 A Final Bridge Richard Tognetti, Australian Chamber Orchestra / Richard Tognetti 2:06