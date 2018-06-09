«Горы»: Рецензия Киноафиши

Лучше гор могут быть только горы

С древних времён человечество пыталось осознать, что такое горы. Люди боялись их, поклонялись им. Но всё же неизменно хотели понять, что таят в себе эти загадочные и опасные творения природы. С развитием техники и наступлением периода максимально комфортной жизни многих потянула в горы уже жажда острых ощущений и желание испытать что-то новое. У некоторых эта страсть осталась до сих пор. И вот, австралийский режиссёр-документалист Дженнифер Пидом решила показать горы во всей их красе и опасности. Фильм позволит заглянуть на самые высокие склоны в сопровождении камерного оркестра с закадровым текстом, прочитанным Уиллемом Дефо.

Кадр из фильма «Горы»

С наступлением времён цифровых технологий, когда любой может купить отличную камеру, а всё остальное легко создать на компьютере, выпускать документальное кино о природе — задача не из лёгких. Фильм о стихиях мало просто красиво снять, его нужно ещё и правильно подать. Так, чтобы зритель прочувствовал снег и леденящий ветер. И поэтому автор начинает с небольшой «раскачки», проводя экскурс в историю. Начало фильма — это документальные и псевдодокументальные кадры, которые показывают, как менялось отношение человека к неприступным горам: от преклонения и мистического ужаса до желания покорить и преодолеть. Но это вовсе не выглядит как лекция, на самом деле текста в фильме очень мало, Дефо лишь поясняет некоторые ключевые моменты. Фильм чаще «разговаривает» с помощью музыки. И саундтрек от сцены к сцене будет становиться лишь ярче, оттеняя развитие действия.

Кадр из фильма «Горы»

И вот уже люди стали чувствовать себя полными хозяевами на Земле и устремились в горы. Первопроходцы и экстремалы заскучали в удобных городах, они хотят почувствовать себя по-настоящему живыми. Они покоряют всё более сложные вершины, ночуют в палатках, подвешенных на отвесных скалах. И в эти моменты зритель сможет оценить уровень съёмок и удивительное для документальной картины погружение. Смелые до безумства альпинисты рассказывают и показывают, что ждёт каждого в горах: холод, травмы и страх вперемешку с восторгом и просто непередаваемой красотой.

Кадр из фильма «Горы»

Но история не остановится только лишь на тех, кто забирается в горы, ведь сейчас есть намного более популярное занятие — спуск с гор на лыжах. Массовые трассы, подготовленные и укатанные, заполнены людьми. И здесь экстрим уже превращается исключительно в наслаждение. Оркестровая музыка и съёмки с воздуха показывают горнолыжников почти танцорами. Они скользят по трассе, обгоняя друг друга и превращают спорт в хореографию. Но это лишь небольшая передышка перед возвращением в стихию. Ведь не всех манят удобные и спокойные трассы, кто-то хочет лететь на лыжах или сноуборде в самых диких и сложных местах. И есть раньше музыка всё-таки служила лишь фоном, то здесь напор Вивальди разгоняет снег не хуже, чем сами экстремалы, рискующие жизнью, только чтобы испытать что-то новое.

Кадр из фильма «Горы»

Постепенно съёмки становятся всё более сложными технически. И как только покажется, что герои фильма дошли до самых опасных и невозможных трюков, — следующий сделает что-то ещё более безумное. Стремясь обуздать стихию люди прыгают с вертолётов на сноубордах, мчатся на велосипедах по самым узким хребтам, а потом бросаются вниз с парашютом. И, конечно, не обойдётся без фрифлай-костюмов — воплощению вечной мечты человека о полётах. И неизвестно, от чьего поступка захватит дыхание больше: от того, кто несётся сквозь снег или летит с края, или от человека, медленно идущего по верёвке между двумя вершинами. И тут наступает осознание главного — ни один самый дорогой блокбастер с лучшими компьютерными эффектами никогда не сможет сравниться с красотой, которую можно увидеть в реальной жизни.

Кадр из фильма «Горы»

Но, лишь временно сконцентрировавшись на людях, история снова вернётся к дикой природе. С помощью ускоренной съёмки покажут, как живут и действительно «дышат» горы, как красиво и опасно течёт лава, создавшая их, и как прекрасна природа. В этом фильме нет конкретных героев среди людей. Одинаково коротко показывают и рассказывают и о тех, кто стремится забраться повыше, и о тех, кто мечтает спрыгнуть вниз. Туристы, ищущие только комфорт, и погибшие первопроходцы — всё это лишь второстепенные гостевые персонажи. Главные герои здесь — только горы, показанные невероятно красиво и эмоционально. Эта картина позволяет заглянуть в мир, так и не покорившийся полностью человеку и цивилизации. Фильм «Горы» — потрясающая ода силам природы, человеческой смелости и красоте классической музыки.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 июня 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Горы»