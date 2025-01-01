Любовь Мурада стоила ей человечности: Айше отдала самый жестокий приказ в «Империи Кёсем»

Тест по кино СССР для самых внимательных: угадайте фильмы лишь по кадру с велосипедом

Что за худшее поколение «Ван-Пис»? Без этих ребят аниме никогда не стало бы шедевром

Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны

Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете

«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает

Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались