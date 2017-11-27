OperaHD: Снегурочка, 2017

Снегурочка, дочь Весны-Красны и Деда Мороза, родилась в древние времена в легендарной стране царя Берендея. Родители защищали ее от гнева бога Солнца Ярилы, поклявшегося растопить ее сердце любовью, когда она вырастет, и доверили Лешему охранять ее… Римский-Корсаков сам очень любил эту оперу, считая ее зрелым произведением, и через десять лет после её создания писал: «Кто не любит моей «Снегурочки», тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня». Пьеса «Снегурочка», шедевр славянской литературы — это волшебная фантазия, вдохновленная суровой русской природой. Аида Гарифуллина поет заглавную партию под руководством двух других российских артистов: молодого дирижера Михаила Татарникова и режиссера Дмитрия Чернякова. Опера в четырех действиях с прологом (1882). Композитор — Николай Римский-Корсаков Либретто — Николая Римского-Корсакова по пьесе А. Н. Островского