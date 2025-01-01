Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Аида Гарифуллина
Aida Garifullina
Киноафиша
Персоны
Аида Гарифуллина
Аида Гарифуллина
Aida Garifullina
Дата рождения
30 сентября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Казань, Россия
Популярные фильмы
7.7
OperaHD. ONP Опера: Богема
(2017)
0.0
Аватар
(2022)
0.0
OperaHD: Снегурочка
(2017)
Фильмография Аида Гарифуллина
Жанр
Все
Опера
Телешоу
Год
Все
2025
2022
2017
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
TheatreHD: Обручение в монастыре
опера
2025, Германия
Билеты
Аватар
телешоу
2022, Россия
OperaHD: Снегурочка
опера
2017, Франция
Смотреть трейлер
7.7
OperaHD. ONP Опера: Богема
Puccini: La Bohème
опера
2017, Франция
Новости личной жизни Аида Гарифуллина
Наконец-то не Киркоров: невозможно поверить в то, кто стал пятым членом жюри «Шоу Аватар»
«Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург»
«Уровень чудовищный»: Алексей Учитель назвал самое слабое место российского кино — дело не в плохих актерах и режиссерах
Катерина бродит по магазину и набивает тележку продуктами. Зрители не поняли, но это сцена в «Москва слезам не верит» крайне важна
Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США
«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря
Создательница «Киберслава» помогла Netflix выпустить лучшее аниме 2025 года: рейтинги выше, чем у «Истории Резе» и «Кейпоп-охотниц»
«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали
Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре
От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы
Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп
У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667