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TheatreHD: Мет: Травиата
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La Traviata

TheatreHD: Мет: Травиата, 2017

2017 / США
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О фильме

Верди много не бывает. Особенно когда речь о самой популярной его опере. И особенно — когда речь о самой популярной инсценировке ХХI века. Спектакль немца Вилли Деккера, режиссера-минималиста, мастера лаконичных, но сильнодействующих жестов, родился в 2005-м году на Зальцбургском фестивале. Партию почти святой куртизанки Виолетты Валери исполняла Анна Нетребко, и это был не просто успех. «Травиата» Деккера/Нетребко оказалась феноменально востребованной — ведущие оперные театры мира мечтали заполучить его в репертуар. Постановка не утратила популярности и после того, как Нетребко покинула проект; в Мет спектакль Деккера возобновляется с 2013-го. Судя по непременным аншлагам, вечная жизнь ему гарантирована. И самое удивительное, что он не старится, не ветшает — в первую очередь, благодаря тому свежему дыханию, что приносят на сцену новые певицы. В Мет с 2015 года блистает болгарское сопрано Соня Йончева, обладательница лукавого прищура, печальной улыбки и жгучего балканского темперамента.

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Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Вилли Деккер
В ролях
Соня Йончева
Майкл Фабиано
Томас Хэмпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Мет: Травиата 1 постер
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