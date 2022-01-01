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В конце июня 1967 года самолет, совершавший рейс по маршруту Тель-Авив – Париж был захвачен террористами. Отобрав у пассажиров документы, они сажают самолет в Уганде и, в ожидании реакции израильского правительства, изучают отобранные у пассажиров документы. Разделив их на две части, террористы оставляют у себя евреев, а остальных отправляют домой. И выдвигают лишь одно требование – освободить представленный ими список заключенных - их друзей и единомышленников. Премьер-министр…