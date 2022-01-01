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Операция «Шаровая молния» Операция «Шаровая молния»
Киноафиша Фильмы Операция «Шаровая молния» Отзывы о фильме «Операция «Шаровая молния»»
Entebbe Операция «Шаровая молния» 2018 / Великобритания
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Операция «Шаровая молния»»

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Наша рецензия

В конце июня 1967 года самолет, совершавший рейс по маршруту Тель-Авив – Париж был захвачен террористами. Отобрав у пассажиров документы, они сажают самолет в Уганде и, в ожидании реакции израильского правительства, изучают отобранные у пассажиров документы. Разделив их на две части, террористы оставляют у себя евреев, а остальных отправляют домой. И выдвигают лишь одно требование – освободить представленный ими список заключенных - их друзей и единомышленников. Премьер-министр…

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