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Раман Рагхав Раман Рагхав
Киноафиша Фильмы Раман Рагхав
Raman Raghav 2.0

Раман Рагхав, 2016

2016 / Индия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Раман Рагхав — самый известный серийный убийца в истории Индии. Он был арестован почти полвека назад в Мумбаи за убийство 23 человек, после чего получил пожизненный срок и сгнил в тюрьме.

Рагхаван — наш современник. Молодой полицейский-карьерист из Мумбаи. Однажды ночью, возвращаясь из ночного клуба, Рагхаван решил заехать за дозой кокаина к своему постоянному дилеру, но обнаружил его мертвым, с пробитой головой. Столкнувшись на месте преступления со случайным свидетелем, Рагхаван, почти не задумываясь, пристукнул его попавшим под руку молотком. На следующее утро в отделение полиции, где служит Рагхав, пришел странный бомж с горящими глазами. «Меня зовут Раман Рагхав, и я готов признаться в убийстве восьми человек.»

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 16 октября 2016
Премьера в мире 16 мая 2016
Режиссер
Анураг Кашьяп
В ролях
Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
Вики Каушал
Мукеш Чхабра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Раман Рагхав 1 постер
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саундтрек фильма Раман Рагхав
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