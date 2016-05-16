Раман Рагхав, 2016

Раман Рагхав — самый известный серийный убийца в истории Индии. Он был арестован почти полвека назад в Мумбаи за убийство 23 человек, после чего получил пожизненный срок и сгнил в тюрьме.



Рагхаван — наш современник. Молодой полицейский-карьерист из Мумбаи. Однажды ночью, возвращаясь из ночного клуба, Рагхаван решил заехать за дозой кокаина к своему постоянному дилеру, но обнаружил его мертвым, с пробитой головой. Столкнувшись на месте преступления со случайным свидетелем, Рагхаван, почти не задумываясь, пристукнул его попавшим под руку молотком. На следующее утро в отделение полиции, где служит Рагхав, пришел странный бомж с горящими глазами. «Меня зовут Раман Рагхав, и я готов признаться в убийстве восьми человек.»