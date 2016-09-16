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Розовый Розовый
Киноафиша Фильмы Розовый
Pink

Розовый, 2016

2016 / Индия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Три современные девушки из делового центра Нью-Дели знакомятся на рок-концерте с тремя молодыми парнями. Предложение зайти вместе поужинать заканчивается весьма плачевно — попыткой изнасилования и разбитой об голову одного из насильников бутылкой.

На следующее утро вдруг выясняется, что пострадавший заявил в полицию, и одной из героинь светит теперь срок по статье за попытку убийства. Девушки пытаются объяснить, что в этой истории жертвы — это они, но никто не хочет их слушать. Если ты пошла ночью с незнакомыми мужиками пить вино — сама виновата, бестолковая ты дрянь. Так считают и в полиции, и в суде. И мужчины, и женщины.

На стороне героинь оказывается лишь старый адвокат Дипак Сехгал, давно бросивший практику из-за проблем с психикой.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 23 января 2017
Премьера в мире 16 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Анирудха Рой Чаудхари
В ролях
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Таапси Панну
Кирти Кулхари
Андреа Таиранг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Розовый 2 постера
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саундтрек фильма Розовый
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