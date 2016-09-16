Розовый, 2016

Три современные девушки из делового центра Нью-Дели знакомятся на рок-концерте с тремя молодыми парнями. Предложение зайти вместе поужинать заканчивается весьма плачевно — попыткой изнасилования и разбитой об голову одного из насильников бутылкой.



На следующее утро вдруг выясняется, что пострадавший заявил в полицию, и одной из героинь светит теперь срок по статье за попытку убийства. Девушки пытаются объяснить, что в этой истории жертвы — это они, но никто не хочет их слушать. Если ты пошла ночью с незнакомыми мужиками пить вино — сама виновата, бестолковая ты дрянь. Так считают и в полиции, и в суде. И мужчины, и женщины.



На стороне героинь оказывается лишь старый адвокат Дипак Сехгал, давно бросивший практику из-за проблем с психикой.