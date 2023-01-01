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Киноафиша Фильмы Журналист Журналист, 2016: актеры и роли
Manhattan Night Журналист 2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Журналист, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан ДеКьюбелис Брайан ДеКьюбелис Brian DeCubellis
В ролях
Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Ивонн Страховски Ивонн Страховски Yvonne Strahovski Кэмпбелл Скотт Кэмпбелл Скотт Campbell Scott Дженнифер Билз Дженнифер Билз Jennifer Beals Рауль Аранас Рауль Аранас Raul Aranas Томас Баир Томас Баир Thomas Bair Стивен Беркофф Стивен Беркофф Steven Berkoff Кевин Брезнахан Кевин Брезнахан Kevin Breznahan
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