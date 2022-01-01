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Журналист Журналист
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Manhattan Night Журналист 2016 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Журналист»

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По Манхэттену, утопающему в ночной черноте и криках сирен, тихо рыскает торговец сенсациями − репортер Портер Рен (Эдриан Броуди). Он, не то охотник, не то падальщик, питающийся чужим горем, всегда первым оказывается на месте катастроф и преступлений. Изо дня в день он хладнокровно собирает болезненные откровения и горячие детали чей-то трагедии, чтобы продать их голодной толпе. При этом его известность сложно назвать успехом - Портер лишь выживает, пытаясь кое-как прокормить семью. Но…

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