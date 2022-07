1 Main Titles Stephen McKeon 3:46

2 First Encounter Stephen McKeon 0:47

3 Run into the Woods Stephen McKeon 1:48

4 What Is That? Stephen McKeon 1:17

5 Sleep Tight Stephen McKeon 1:21

6 Night Noises, Pts. 1 & 2 Stephen McKeon 2:29

7 Something in the Woods Stephen McKeon 1:55

8 Mental Health Stephen McKeon 0:43

9 Shadow of a Doubt Stephen McKeon 0:52

10 Second Encounter: He’s Not Your Son Stephen McKeon 2:51

11 The Birds Stephen McKeon 1:26

12 Covered Mirrors Stephen McKeon 1:36

13 The Hole in the Ground Stephen McKeon 2:11

14 Stop Lying! Stephen McKeon 0:54

15 Eating a Spider Stephen McKeon 2:56

16 Surveillance Stephen McKeon 3:11

17 Finger in the Wound Stephen McKeon 0:33

18 School Terror Stephen McKeon 3:51

19 Broken Camera Stephen McKeon 2:04

20 One, Two…Three... Stephen McKeon 1:15

21 Buried Alive / Sarah Breaths Stephen McKeon 1:23

22 The Cellar Stephen McKeon 2:30

23 The Woods Stephen McKeon 1:37

24 Beneath Stephen McKeon 5:20

25 Creatures Stephen McKeon 3:07

26 Mummy (Extended Version) Stephen McKeon 1:44

27 Mirrors Stephen McKeon 2:35