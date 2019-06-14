Наша рецензия

Молодая женщина с маленьким сыном переезжают в ирландскую глубинку. Небольшой домик на краю тёмного леса. Идеальное место, если ты решила сбежать и спрятаться от мужа-абьюзера. Об этом напрямую зрителю не рассказывают, но случайные реплики, тревожное поведение, синяки под волосами... Героиня застряла с головой в проблемах своего прошлого, поэтому сразу и не замечает, что поводов для тревоги на новом месте тоже хватает. Например, в ближайшей лесной чаще есть огромный бездонный карьер…