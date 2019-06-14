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Другой Другой
Киноафиша Фильмы Другой Отзывы о фильме «Другой»
Hole in the ground Другой 2018 / Ирландия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Другой»

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Наша рецензия

Молодая женщина с маленьким сыном переезжают в ирландскую глубинку. Небольшой домик на краю тёмного леса. Идеальное место, если ты решила сбежать и спрятаться от мужа-абьюзера. Об этом напрямую зрителю не рассказывают, но случайные реплики, тревожное поведение, синяки под волосами... Героиня застряла с головой в проблемах своего прошлого, поэтому сразу и не замечает, что поводов для тревоги на новом месте тоже хватает. Например, в ближайшей лесной чаще есть огромный бездонный карьер…

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Алёна Орлова 14 июня 2019, 14:25
Оценка
честно, из всего го*на, который нынче выходит в прокат под тэгом "хорроры", этот фильм реально оказался неплох. Да, клише. Да, ничего особо нового он не показал, фича с демоническими-детьми штука частая, но смотреть мне его было как минимум интересно. Держали в напряжении догадки, реально ли этот мальчик её ребёнок, или же у мамы просто едет крыша.) На один разок пойдёт)
*сейчас возможно будут спойлеры, но имхо это всё было в трейлере*
Жаль что особо не раскрыли вид этих существ. Зачем, как, почему, откуда. И почему власти никак не были заинтересованы в этой дырке в земле. Странно это всё, ну ладно)
14 июня 2019, 14:25 Ответить
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