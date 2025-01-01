Меню
Фильмы
Другой
Постеры фильма «Другой»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Один персонаж из «Дома Дракона» вдохновил Джорджа Мартина переписать собственную книгу: вот о ком речь
«Криминальные элементы»: корейский сериал о бандитах из 70-х оказался круче, чем все последние хиты Netflix
Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
