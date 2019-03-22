«Другой»: Рецензия Киноафиши

Молодая женщина с маленьким сыном переезжают в ирландскую глубинку. Небольшой домик на краю тёмного леса. Идеальное место, если ты решила сбежать и спрятаться от мужа-абьюзера. Об этом напрямую зрителю не рассказывают, но случайные реплики, тревожное поведение, синяки под волосами... Героиня застряла с головой в проблемах своего прошлого, поэтому сразу и не замечает, что поводов для тревоги на новом месте тоже хватает. Например, в ближайшей лесной чаще есть огромный бездонный карьер неизвестного происхождения, похожий на дыру от метеорита, а безумная старушка, живущая по соседству (её играет финка Кати Оутинен, одна из любимых актрис культового Аки Каурисмяки) при первой же встрече говорит девушке, что «её ребенок - не её ребёнок». Его подменили. .

«Подмёныши» — одна из любимых тем ирландского фольклора. Лесной народец, эльфы и тролли, частенько похищают человеческих детей, заменяя малышей деревянным поленом или собственным детёнышем. Люди терпеливо кормят эльфийских кукушат, не подозревая, что их собственный ребёнок мертв или томится в плену. Некоторым, бывает, везёт и они просекают, что малыш ведёт себя подозрительно: истошно кричит, пугается железных предметов либо говорит как взрослый. В современных фильмах ужасов тема «подмёнышей» раскрыта очень богато. Достаточно вспомнить недавний режиссёрский дебют другого ирландца, Корина Харди, — популярный фильм 2015 года «Из тьмы».

А теперь самое время задаться вопросом: почему за международный прокат этой картины взялся, например, не Джейсон Блум, король современного «семейного» хоррора, а самый модный инди-прокатчик последних лет — компания A24, среди фильмов ужасов которой такие культовые и необычные хорроры, как «Ведьма» и прошлогодняя «Реинкарнация»? Ответ будет небыстрым.

Многие учёные объясняют популярный в средневековье феномен «подмёнышей» фактом присущей эпохе высокой детской смертности. Маленькие дети умирали очень часто, и, чтобы смириться с утратой, родители говорили себе и окружающим: малыша украли фейри, а холодный трупик в ведре — это мёртвый монстр. К этому ещё следует добавить, что ребёнка, который с детства проявляет физические и умственные отклонения (или просто слишком много жрёт), могли попросту убить, чтобы избавить семью от лишней обузы.

Почему дети внезапно становятся «чужими» и «страшными»? Из-за вмешательства внешних мистических сил или из-за «демонов» в голове взрослого? Первый культовый хоррор, анализирующий весь дуализм этой проблемы — «Поворот винта» Генри Джеймса — был издан ещё в конце XIX столетия. С тех пор «страшные дети» начали появляться в литературе и кино с завидным постоянством, и зачастую популярность этой темы подозрительно совпадала с новыми достижениями медицины. В 1960 году в массовую продажу поступили первые таблеточные контрацептивы, а хитом проката стала картина «Деревня проклятых», снятая по роману Уиндэма «Кукушки Мидвича», где инопланетяне осеменяли всех женщин провинциального городка, после чего у них рождались красивые, но очень криповые дети с белыми волосами. В 1973 году аборты перестали быть нелегальными, а спустя три года на свет явился Дэмиен Торн, маленький Антихрист из фильма «Омен».

В фильме Ли Кронина «Другой» совсем иной психологический коленкор. Героиня Шэаны Керслейк с первой же сцены внимательно присматривает за сыном, со страхом ожидая, когда в его поведении начнут проскальзывать знакомые до боли черты монстра, её бывшего мужа — жесты, словечки, всплески агрессии. Мать готова к худшему, но однажды она понимает, что пропустила главное. Враг пришел совсем с «другой» стороны.