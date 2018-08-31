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После апокалипсиса пронесшегося по Земле большинство людей погибло, а те, кому удалось спастись, сбиваются в гнезда и изо всех сил стараются выжить. Джулиет выбрала для себя очень опасную работу, она ездит по окрестностям на машине, разыскивает еду и что-нибудь полезное. По дороге, т.к. у каждого из них есть пистолет, она иногда убивает монстров, которых породил хаос. Возвращаясь из очередной такой поездки, она теряет управление, и машина переворачивается. Несмотря на то что Джулиет удается…