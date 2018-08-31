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Выжившие Выжившие
Киноафиша Фильмы Выжившие Отзывы о фильме «Выжившие»
Hostile Выжившие 2018 / Франция
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Выжившие»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После апокалипсиса пронесшегося по Земле большинство людей погибло, а те, кому удалось спастись, сбиваются в гнезда и изо всех сил стараются выжить. Джулиет выбрала для себя очень опасную работу, она ездит по окрестностям на машине, разыскивает еду и что-нибудь полезное. По дороге, т.к. у каждого из них есть пистолет, она иногда убивает монстров, которых породил хаос. Возвращаясь из очередной такой поездки, она теряет управление, и машина переворачивается. Несмотря на то что Джулиет удается…

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Ольга Потапова 31 августа 2018, 11:11
Оценка
Как ни странно, но этот фильм я посмотрела в интернете пол года назад🤔типа Я легенда) не плохой
31 августа 2018, 11:11 Ответить
Виталий Трофимов 3 сентября 2018, 19:34
Оценка
Лютый шлак, не ходите на это омно
3 сентября 2018, 19:34 Ответить
butler21 6 сентября 2018, 17:54
Такого дерьмища я еще не видел.
6 сентября 2018, 17:54 Ответить
Наталья Красотка 11 сентября 2018, 09:43
Оценка
Фильм бомба‼️И финал неожиданный
11 сентября 2018, 09:43 Ответить
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