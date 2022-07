«Выжившие»: Рецензия Киноафиши

Блюз восходящего солнца

После апокалипсиса пронесшегося по Земле большинство людей погибло, а те, кому удалось спастись, сбиваются в гнезда и изо всех сил стараются выжить. Джулиет выбрала для себя очень опасную работу, она ездит по окрестностям на машине, разыскивает еду и что-нибудь полезное. По дороге, т.к. у каждого из них есть пистолет, она иногда убивает монстров, которых породил хаос. Возвращаясь из очередной такой поездки, она теряет управление, и машина переворачивается. Несмотря на то что Джулиет удается связаться с базой, никто не собирается рисковать из-за одного человека техникой и людьми, поэтому ей предстоит пережить ночь с монстрами, новыми королями разрушенного мира, которые так и мечтают перекусить ею.

Кадр из фильма «Выжившие»

Создатели «Выживших» показывают зрителям мир после уничтожения человечества. Это красивейшие и одновременно страшные пейзажи конца света. Схожие эмоции возникали при просмотре таких картин, как: «Безумные Максы» Джорджа Миллера, «Ровер» с Гайем Пирсом и Робертом Паттинсоном и «Плохая компания», где чудили Киану Ривз и Джим Керри, изображая каннибалов. Главная героиня Джулиет, словно персонаж из советского мультфильма «Муравьишка-хвастунишка», которая вместо присказки: «Я инвалид - ножка болит, солнышко скроется - муравейник закроется, придется мне на улице ночевать», слушает кавер группы The Animals «The House Of The Rising Sun» и пытается добраться до заката в гнездо. Но происходит авария, после чего сюжет картины делится на две части. Девушка с переломом ноги сама ищет маячок и перезапускает рацию, но иногда ее накрывает, и Джулиет начинает предаваться воспоминаниям о прошлом, когда еще существовали города, был смысл любить, а люди еще могли нравиться друг другу.

Кадр из фильма «Выжившие»

Никто здесь не пугает зрителей просто так, все взаимосвязано и раскрывается постепенно. Пока Джулиет сражается с монстром, публика узнает о ней чуть больше из сцен прошлого, где ей помогал разобраться в себе Джек, владелец галереи, влюбившийся в нее по уши. Все, что возможно из неприятных встреч людей и монстров, здесь скрыто за кадром или стеной, за которой зрители могут только слышать, а остальное додумывать. Но есть и обязательные по основному жанру неприятные сцены со скелетами и парочкой убийств. Героиня, как и персонаж Уилла Смита из «Я-легенды» или Эмили Блант из «Тихого места», готова пойти на многое ради тех, кто ждет от нее помощи, а вся ситуация с Джеком - это прямо ремейк наших «Диггеров», мечтавших покорить сердца любителей хорроров.

Главную роль в «Выживших», исполнила англичанка Бриттани Эшворт («Заклятье. Наши дни»). Ее партнеры - француз Грегори Фетусси («Все пары делают это»), сыгравший Джека, и испанец Хавьер Ботет («Оно»), на регулярной основе играющий жутких созданий как в Голливуде, так и в Европе.

Кадр из фильма «Выжившие»

Дебютная полнометражная работа режиссера Матье Тури «Выжившие» получилась очень кинематографичной, грустной и страшной. Под четким руководством продюсера Ксавье Жанса («Граница»), специализирующегося на картинах, которые способны напугать буквально любого зрителя, «Выжившие» смогли стать более зрительскими, чем можно представить по их бюджету или синопсису. Их история вобрала в себя все, до чего дотянулся современный Голливуд и их заокеанские коллеги, но не стал тупым жутиком. Авторы фильма специально развивают тему прошлого, чтобы зрители прониклись и лучше стали понимать Джулиет. Так что в итоге получили настоящее кино, способное напугать, расстроить, насмешить и преподать урок. Главный же вывод – любите и будьте любимы несмотря ни на что. А то вот так проснетесь утром, а за окном пустыня и надо выживать, не имея возможности создать что-то большее…

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 30 августа 2018 года

