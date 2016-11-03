Сказки для Эммы, 2017

Питер Миллер уже много лет работает в Иммиграционном управлении в Лондоне. Но однажды странный звонок из Праги полностью меняет его привычную жизнь. Мать-одиночка, находящаяся в больнице после тяжёлой аварии, назвала Питера отцом своего ребёнка. Она утверждает, что Эмма - его дочь. Оправившись от шока Питер понимает, что не может остаться в стороне, ведь, похоже, он - единственный шанс для Эммы, чтобы не оказаться в детском доме. Роль отца восьмилетней девочки переворачивает налаженный темп жизни закоренелого холостяка вверх ногами. Да к тому же под угрозами органов социальной опеки Питер решает как можно скорее найти женщину, которая смогла бы стать мамой для Эммы…