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Сказки для Эммы Сказки для Эммы
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Сказки для Эммы, 2017

2017 / Чехия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Питер Миллер уже много лет работает в Иммиграционном управлении в Лондоне. Но однажды странный звонок из Праги полностью меняет его привычную жизнь. Мать-одиночка, находящаяся в больнице после тяжёлой аварии, назвала Питера отцом своего ребёнка. Она утверждает, что Эмма - его дочь. Оправившись от шока Питер понимает, что не может остаться в стороне, ведь, похоже, он - единственный шанс для Эммы, чтобы не оказаться в детском доме. Роль отца восьмилетней девочки переворачивает налаженный темп жизни закоренелого холостяка вверх ногами. Да к тому же под угрозами органов социальной опеки Питер решает как можно скорее найти женщину, которая смогла бы стать мамой для Эммы…

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рудольф Гавлик
В ролях
Ондржей Ветхи
Анна Гейслерова
Эмма Свабенска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказки для Эммы 1 постер
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