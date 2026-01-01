Оповещения от Киноафиши
Марек Таклик Marek Taclík
Киноафиша Персоны Марек Таклик

Марек Таклик

Marek Taclík

Дата рождения
9 мая 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Усти-над-Лабем, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Романтический герой

Популярные фильмы

Ангел-2 7.0
Ангел-2 (2016)
Потерянные в Мюнхене 6.8
Потерянные в Мюнхене (2015)
Сказки для Эммы 6.8
Сказки для Эммы (2017)

Фильмография Марек Таклик

Жанр
Год
Профессор 6.5
Профессор
криминал 2023, Чехия
Похитители носков 5.6
Похитители носков The Oddsockeaters / Lichozrouti
анимация, семейный 2018, Словакия / Хорватия / Чехия
Смотреть трейлер Рецензия
Сказки для Эммы 6.8
Сказки для Эммы Pohádky pro Emu
мелодрама, комедия 2017, Чехия
Смотреть трейлер
Ангел-2 7
Ангел-2 Anděl Páně 2
фэнтези, семейный 2016, Чехия
Потерянные в Мюнхене 6.8
Потерянные в Мюнхене Ztraceni v Mnichove
комедия, драма 2015, Чехия
Одной рукой не похлопаешь 6.8
Одной рукой не похлопаешь One Hand Can't Clap
комедия 2003, Чехия
