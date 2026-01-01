Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марек Таклик
Marek Taclík
Киноафиша
Персоны
Марек Таклик
Марек Таклик
Marek Taclík
Дата рождения
9 мая 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Усти-над-Лабем, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Ангел-2
(2016)
6.8
Потерянные в Мюнхене
(2015)
6.8
Сказки для Эммы
(2017)
Фильмография Марек Таклик
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2023
2018
2017
2016
2015
2003
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
6.5
Профессор
криминал
2023, Чехия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.6
Похитители носков
The Oddsockeaters / Lichozrouti
анимация, семейный
2018, Словакия / Хорватия / Чехия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Сказки для Эммы
Pohádky pro Emu
мелодрама, комедия
2017, Чехия
Смотреть трейлер
7
Ангел-2
Anděl Páně 2
фэнтези, семейный
2016, Чехия
6.8
Потерянные в Мюнхене
Ztraceni v Mnichove
комедия, драма
2015, Чехия
6.8
Одной рукой не похлопаешь
One Hand Can't Clap
комедия
2003, Чехия
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667