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Сказки для Эммы - trailer
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Сказки для Эммы. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Сказки для Эммы – Питер Миллер уже много лет работает в Иммиграционном управлении в Лондоне. Но однажды странный звонок из Праги полностью меняет его привычную жизнь. Мать-одиночка, находящаяся в больнице после тяжёлой аварии, назвала Питера отцом своего ребёнка. Она утверждает, что Эмма - его дочь. Оправившись от шока Питер понимает, что не может остаться в стороне, ведь, похоже, он - единственный шанс для Эммы, чтобы не оказаться в детском доме. Роль отца восьмилетней девочки переворачивает налаженный темп жизни закоренелого холостяка вверх ногами. Да к тому же под угрозами органов социальной опеки Питер решает как можно скорее найти женщину, которая смогла бы стать мамой для Эммы…
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