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Любовь Яровая
Киноафиша Фильмы Любовь Яровая Любовь Яровая, 1970: актеры и роли
Любовь Яровая 1970 / СССР
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Любовь Яровая, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Фетин Владимир Фетин
В ролях
Людмила Чурсина Людмила Чурсина Lyudmila Chursina Василий Лановой Василий Лановой Руфина Нифонтова Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Кирилл Лавров Кирилл Лавров Анатолий Папанов Анатолий Папанов
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