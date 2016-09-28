Иван Царевич и переменчивая принцесса, 2017

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о выходе в прокат О фильме Новый фильм классика французской анимации Мишеля Осело. Каждую ночь девочка, мальчик и старый техник встречаются в небольшом заброшенном театре, где происходят разные чудеса. Трое друзей изобретают, обмениваются информацией, рисуют, переодеваются и становятся героями новой истории. Они призывают на помощь все свое воображение, чтобы оживить принцесс и героев прошлых лет, и рассказать зрителям несколько замечательных сказок: «Хозяйка монстров», «Ученик волшебника», «Корабельный мальчик и кошка» и «Иван Царевич и переменчивая принцесса». Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Продолжительность 53 минуты Год выпуска 2017 Премьера в мире 28 сентября 2016 Возраст 6+ Режиссер Мишель Осело Все актеры и съемочная группа 1 постер

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