Иван Царевич и переменчивая принцесса, 2017

Новый фильм классика французской анимации Мишеля Осело. Каждую ночь девочка, мальчик и старый техник встречаются в небольшом заброшенном театре, где происходят разные чудеса. Трое друзей изобретают, обмениваются информацией, рисуют, переодеваются и становятся героями новой истории. Они призывают на помощь все свое воображение, чтобы оживить принцесс и героев прошлых лет, и рассказать зрителям несколько замечательных сказок: «Хозяйка монстров», «Ученик волшебника», «Корабельный мальчик и кошка» и «Иван Царевич и переменчивая принцесса».