О персоне
Фильмография
Марина Гризе
Marine Griset
Марина Гризе
Марина Гризе
Marine Griset
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.9
Иван Царевич и переменчивая принцесса
(2017)
6.9
Сказки на ночь
(2011)
Фильмография Марина Гризе
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2017
2011
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.9
Иван Царевич и переменчивая принцесса
Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante
анимация, семейный
2017, Франция
6.9
Сказки на ночь
Les contes de la nuit
анимация, фэнтези
2011, Франция
