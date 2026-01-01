Оповещения от Киноафиши
Марина Гризе Marine Griset
Марина Гризе

Марина Гризе

Marine Griset

Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Иван Царевич и переменчивая принцесса 6.9
Иван Царевич и переменчивая принцесса (2017)
Сказки на ночь 6.9
Сказки на ночь (2011)

Фильмография Марина Гризе

Жанр
Год
Иван Царевич и переменчивая принцесса 6.9
Иван Царевич и переменчивая принцесса Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante
анимация, семейный 2017, Франция
Сказки на ночь 6.9
Сказки на ночь Les contes de la nuit
анимация, фэнтези 2011, Франция
