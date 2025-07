Страна Израиль / Франция / Германия

Продолжительность 1 час 55 минут

Год выпуска 2014

Премьера в мире 25 июня 2014

Сборы в мире $1 259 160

Производство Arte France Cinéma, Canal+, DBG / deux beaux garçons

Другие названия

Gett, Gett: The Trial of Viviane Amsalem, El juicio de Viviane Amsalem, Gett: El divorcio de Viviane Amsalem, El divorcio de Viviane Amsalem, Get - Ha'Mishpat Shel Vivian Amsalem, Gett - Le Procès de Viviane Amsalem, Gett, le procès de Viviane Amsalem, Gett: Der Prozess der Viviane Amsalem, Gett: O Processo de Viviane Amsalem, Le Procès de Viviane Amsalem, O Julgamento de Viviane Amsalem, Rättegången - Amsalem vs. Amsalem, Válólevél, Viviane, Viviane chce się rozwieść, Viviane sa chce rozviest, Vivianes kamp, Το διαζύγιο: Η δίκη της Βίβιαν Αμσαλέμ, Гет, Гет. Процесс вивиан Амсалем, 诉讼, 離婚風暴