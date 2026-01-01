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Абрахам Белага Abraham Belaga
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Абрахам Белага

Abraham Belaga

Дата рождения
1 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Страсбург, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Бутылка в море 7.2
Бутылка в море (2011)
Замечательная жизнь 6.6
Замечательная жизнь (2011)
Овердрайв 6.1
Овердрайв (2016)

Фильмография Абрахам Белага

Жанр
Год
Овердрайв 6.1
Овердрайв Overdrive
боевик, криминал 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Замечательная жизнь 6.6
Замечательная жизнь Une vie meilleure
драма 2011, Франция
Смотреть трейлер
Бутылка в море 7.2
Бутылка в море Une bouteille à la mer
драма 2011, Франция / Израиль / Канада
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