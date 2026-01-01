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Фильмография
Абрахам Белага
Abraham Belaga
Киноафиша
Персоны
Абрахам Белага
Абрахам Белага
Abraham Belaga
Дата рождения
1 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Страсбург, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Бутылка в море
(2011)
6.6
Замечательная жизнь
(2011)
6.1
Овердрайв
(2016)
Фильмография Абрахам Белага
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Год
Все
2016
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.1
Овердрайв
Overdrive
боевик, криминал
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Замечательная жизнь
Une vie meilleure
драма
2011, Франция
Смотреть трейлер
7.2
Бутылка в море
Une bouteille à la mer
драма
2011, Франция / Израиль / Канада
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