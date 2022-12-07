Антоний и Клеопатра, 2014

Клеопатра, прекрасная царица египетская, захватила воображение Марка Антония, полководца и одного из трёх лидеров Римской империи. Когда Антоний ссорится со своими коллегами и принимает сторону Клеопатры, его страсть грозит стать причиной раскола империи надвое. Третья из римских трагедий Шекспира в этом сезоне, «Антоний и Клеопатра» подхватывает историю Марка Антония спустя много лет после событий «Юлия Цезаря». Добродетель и порок, вечная любовь и жажда власти сливаются воедино в величайшем шекспировском исследовании противоречащих друг другу желаний секса и власти. Постановка «Глобуса» уверенно освещает все важные темы, поднятые в пьесе, но делает это с несколько неожиданным уклоном в комедию.