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Антоний и Клеопатра
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Antony & Cleopatra

Антоний и Клеопатра, 2014

2014 / Великобритания
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1 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Клеопатра, прекрасная царица египетская, захватила воображение Марка Антония, полководца и одного из трёх лидеров Римской империи. Когда Антоний ссорится со своими коллегами и принимает сторону Клеопатры, его страсть грозит стать причиной раскола империи надвое. Третья из римских трагедий Шекспира в этом сезоне, «Антоний и Клеопатра» подхватывает историю Марка Антония спустя много лет после событий «Юлия Цезаря». Добродетель и порок, вечная любовь и жажда власти сливаются воедино в величайшем шекспировском исследовании противоречащих друг другу желаний секса и власти. Постановка «Глобуса» уверенно освещает все важные темы, поднятые в пьесе, но делает это с несколько неожиданным уклоном в комедию.

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1 голос Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 декабря 2022
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Джонатан Манби
В ролях
Ив Бэст
Ив Бэст
Клайв Вуд
Жолион Кой
Филипп Коррейя
Рози Хилал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антоний и Клеопатра 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро Sky 17 Авиапарк
19:30 от 600 ₽
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«Антоний и Клеопатра» в кинотеатрах

ср 19 пн 8 вт 23
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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