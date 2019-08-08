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Фильм расскажет о жизни певца, чьи экстравагантные вкусы и взрывной темперамент в 70-ые годы привлекли внимание спецслужб бразильской военной диктатуры. Певец Уилсон Симонал считается одним из величайших голосов всех времен в музыкальной истории Бразилии. Пройдя блистательный путь от бедности до всенародной славы, он столкнется с тем, что в 70-ые годы его экстравагантные вкусы и взрывной темперамент привлекут внимание спецслужб бразильской военной диктатуры.
|8 августа 2019
|Бразилия