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Постер фильма Симонал
6.8
Киноафиша Фильмы Симонал
6.8

Симонал

, 2018
Simonal
Бразилия / биография, драма, музыка / 18+
Постер фильма Симонал
6.8

О фильме

Фильм расскажет о жизни певца, чьи экстравагантные вкусы и взрывной темперамент в 70-ые годы привлекли внимание спецслужб бразильской военной диктатуры. Певец Уилсон Симонал считается одним из величайших голосов всех времен в музыкальной истории Бразилии. Пройдя блистательный путь от бедности до всенародной славы, он столкнется с тем, что в 70-ые годы его экстравагантные вкусы и взрывной темперамент привлекут внимание спецслужб бразильской военной диктатуры.

В ролях

Фабрисио Боливейра
Simonal
Симонал
Изис Вальверде
Tereza
Леандро Хассум
Carlos Imperial
Каку Сиоклер
Santana
Мариана Лима
Laura Figueiredo
Lúcio Andrey
Preso
Billy Blanco Jr.
Milton Miranda
Júlio Braga
Manoel Carlos
Paulo Campani
Maitre Restaurante
Paulo Carvalho
Diretor de Rádio
Режиссер Леонардо Домингес
Сценарист Виктор Атерино, Леонардо Домингес, Monica Prinzac
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 августа 2019
Дата выхода
8 августа 2019 Бразилия
Сборы в мире $221 209
Производство Globo Filmes, Pontos de Fuga, TVZero
Другие названия
Simonal

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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