Хлеб с ветчиной, 2019

Стыдливое и пьянящее предвкушение взрослой жизни, которая начнется однажды вечером. Тинейджеры маленького американского города готовятся к ритуалу прощания с детством — своеобразному выпускному балу, путевке в иную жизнь. Подбирают лучшие наряды, робеют и храбрятся, шутят остроумно, шутят невпопад, коротая часы до приближения главного события дня. Где не для всех найдется место. Начинаясь как сладостная сказка взросления, словно бы разыгранная подростками из фильмов Джона Хьюза и озвученная диалогами Уита Стиллмана, фильм дебютанта Тайлера Таормины несколько раз успевает обмануть ожидания и переменить настроение, беспричинно тревожа и иногда напоминая о колдовской обстановке финального сезона «Твин Пикс».