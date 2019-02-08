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Хлеб с ветчиной
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Ham on Rye

Хлеб с ветчиной, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

Стыдливое и пьянящее предвкушение взрослой жизни, которая начнется однажды вечером. Тинейджеры маленького американского города готовятся к ритуалу прощания с детством — своеобразному выпускному балу, путевке в иную жизнь. Подбирают лучшие наряды, робеют и храбрятся, шутят остроумно, шутят невпопад, коротая часы до приближения главного события дня. Где не для всех найдется место. Начинаясь как сладостная сказка взросления, словно бы разыгранная подростками из фильмов Джона Хьюза и озвученная диалогами Уита Стиллмана, фильм дебютанта Тайлера Таормины несколько раз успевает обмануть ожидания и переменить настроение, беспричинно тревожа и иногда напоминая о колдовской обстановке финального сезона «Твин Пикс».

5.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Тайлер Таормина
В ролях
Аарон Шварц
Лори Бет Денберг
Дэнни Тамберелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хлеб с ветчиной 2 постера
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