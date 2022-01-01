Зальцбург-100: Волшебная флейта, 2018

Прорывные решения иногда предельно просты. Если «Волшебная флейта» – это сказка, то у нее должен быть рассказчик. Для Зальцбургского фестиваля 2018 года режиссер Лидия Штайер вводит в любимую публикой, имеющую богатую традицию постановок последнюю оперу-зингшпиль Вольфганга Амадея Моцарта роль дедушки, который читает внукам сказку на ночь. Зингшпиль Шиканедера-Моцарта оказывается погруженным в атмосферу сказок Гофмана (настолько влюбленного в Моцарта, что добавил себе третье имя Амадей), где, подобно Мари в «Щелкунчике», мальчики засыпают и сами становятся героями сказки, которая разворачивается в их доме рубежа XIX-XX веков, раскрывающемся, благодаря театральным технологиям, до мировых пространств.Невероятно красивый, изобилующий комическими моментами спектакль (художник Катарина Шлипф, костюмы Урсула Кудрна, свет Олаф Фризе, видео компании fettFilm) начинается как романтическая сказка, продолжается как карнавал, а заканчивается неожиданно – как философская притча с аллюзиями к трагической истории Австрии и Европы в XX веке.На родине Моцарта отношение к его музыке особое. Дирижер Константинос Каридис энергично руководит Венским филармоническим оркестром, хором Венской государственной оперы и моцартовским ансамблем солистов исключительного уровня мастерства и чувства стиля. Среди исполнителей такие корифеи, как Матиас Гёрне (Зарастро) и Альбина Шагимуратова, чья мировая слава началась с партии Царицы ночи в Зальцбурге в 2008 году. То, что певица через 10 лет снова появилась на главной моцартовской сцене мира в той же партии, говорит о невероятной сохранности ее колоратурного сопрано. В созвездии замечательных певцов отметим и молодую россиянку Марию Назарову в партии Папагены.