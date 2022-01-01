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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Золотой петушок
Le Coq d'or
Золотой петушок, 2017
2017 / Бельгия
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Жанр:
опера
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2017
Возраст
16+
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Павло Гунька
Константин Шушаков
Все актеры и съемочная группа
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Пес-самурай и город кошек
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