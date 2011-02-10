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Киноафиша Фильмы Юлий Цезарь в Египте

Юлий Цезарь в Египте

Jules César 18+
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О фильме

Опера в 3-х актах на итальянском языке
В начале 17 столетия Вильям Шекспир не смог удержаться, чтобы не вывести на сцену характер Клеопатры, колдовской и импульсивной царицы Египта, любовницы Цезаря и Марка Антония. Столетие спустя Гендель также попал под ее чары, зачав одну из самых блестящих и амбициозных опер о ней. Впервые представленная Королевской Академией музыки в Лондоне в 1723 году, «Юлий Цезарь в Египте» был написан для величайших певцов своего времени: Сенесино, Франчески Чуззони, Маргариты Дурастанти. Никогда до этого театральное чутье композитора не было таким острым, использующим различные стили. Никогда еще его мелодический гений не был более лучезарен: партитура сверкает блистательными находками, как например арии Клеопатры, то обольстительные, то печальные. А оркестровка никогда еще не была столь богатой и экспрессивной. Не так далеко от Шекспира… Эммануэль Хайм дирижирует оперой Генделя в постановке Лорана Пели, а Натали Дессей поет свою первую Клеопатру.
Страна Франция
Продолжительность 4 часа 10 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 10 февраля 2011
Дата выхода
10 февраля 2011 Франция
Производство Opéra National de Paris, François Roussillon et Associés, Mezzo
Другие названия
Jules César, Giulio Cesare, Handel: Giulio Cesare
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Лоуренс Заццо
Вардухи Абрахамян
Изабель Леонард
Натали Дессей
Кристоф Дюма
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.8
Оцените 14 голосов
8.8 IMDb
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