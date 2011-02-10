В начале 17 столетия Вильям Шекспир не смог удержаться, чтобы не вывести на сцену характер Клеопатры, колдовской и импульсивной царицы Египта, любовницы Цезаря и Марка Антония. Столетие спустя Гендель также попал под ее чары, зачав одну из самых блестящих и амбициозных опер о ней. Впервые представленная Королевской Академией музыки в Лондоне в 1723 году, «Юлий Цезарь в Египте» был написан для величайших певцов своего времени: Сенесино, Франчески Чуззони, Маргариты Дурастанти. Никогда до этого театральное чутье композитора не было таким острым, использующим различные стили. Никогда еще его мелодический гений не был более лучезарен: партитура сверкает блистательными находками, как например арии Клеопатры, то обольстительные, то печальные. А оркестровка никогда еще не была столь богатой и экспрессивной. Не так далеко от Шекспира… Эммануэль Хайм дирижирует оперой Генделя в постановке Лорана Пели, а Натали Дессей поет свою первую Клеопатру.

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