Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
TheatreHD: Золушка
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Золушка
Metropolitan Opera: Cendrillon

TheatreHD: Золушка, 2018

2018 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Впервые в репертуаре Мет под музыкальным руководством Бертрана де Бийи появится очаровательная опера Жюля Массне «Золушка» в сценической версии Лорана Пелли, ранее поставившего в Мет «Дочь полка» и «Манон» Массне. Джойс ДиДонато исполнит заглавную роль, в которой она блистала уже на сценах театра Лисеу, оперы Санта Фе и Королевской оперы Ковент-Гарден. В спектакле заняты также Элис Кут в роли Принца Шармана, Стефани Блайт в роли злой мачехи мадам де ля Альтьер, Кэтлин Ким в роли Феи и Лоран Наури в роли отца Золушки, Пандольфа. «Золушка» — совместная постановка Королевской оперы Ковент-Гарден, театра Лисеу в Барселоне, Королевского театра Ла Моннэ и Оперы Лилля. Премьера постановки прошла в оперном театре Санта Фе.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Джойс Дидонато
Элис Кут
Стефани Блайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Золушка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши