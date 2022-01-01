TheatreHD: Золушка, 2018

Впервые в репертуаре Мет под музыкальным руководством Бертрана де Бийи появится очаровательная опера Жюля Массне «Золушка» в сценической версии Лорана Пелли, ранее поставившего в Мет «Дочь полка» и «Манон» Массне. Джойс ДиДонато исполнит заглавную роль, в которой она блистала уже на сценах театра Лисеу, оперы Санта Фе и Королевской оперы Ковент-Гарден. В спектакле заняты также Элис Кут в роли Принца Шармана, Стефани Блайт в роли злой мачехи мадам де ля Альтьер, Кэтлин Ким в роли Феи и Лоран Наури в роли отца Золушки, Пандольфа. «Золушка» — совместная постановка Королевской оперы Ковент-Гарден, театра Лисеу в Барселоне, Королевского театра Ла Моннэ и Оперы Лилля. Премьера постановки прошла в оперном театре Санта Фе.