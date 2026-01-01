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Мэттью Роуз Matthew Rose
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Мэттью Роуз

Matthew Rose

Популярные фильмы

TheatreHD: Агриппина 8.9
TheatreHD: Агриппина (2020)
Мария Стюарт 8.3
Мария Стюарт (2012)
TheatreHD: Богема 8.2
TheatreHD: Богема (2018)

Фильмография Мэттью Роуз

TheatreHD: Мария Стюарт 7
TheatreHD: Мария Стюарт Maria Stuarda
опера 2020, США
TheatreHD: Агриппина 8.9
TheatreHD: Агриппина Agrippina
опера 2020, США
TheatreHD: Богема 8.2
TheatreHD: Богема Metropolitan Opera: La Bohème
опера 2018, США
TheatreHD: Норма 7.7
TheatreHD: Норма Metropolitan Opera: Norma
опера 2017, США
TheatreHD: Мет: Дон Жуан 7.8
TheatreHD: Мет: Дон Жуан Don Giovanni
опера, спектакль 2016, США
Мария Стюарт 8.3
Мария Стюарт Maria Stuarda
опера 2012, США
Кармен 7.6
Кармен Carmen
опера 2012, Великобритания
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