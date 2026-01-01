Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мэттью Роуз
Matthew Rose
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Персоны
Мэттью Роуз
Мэттью Роуз
Matthew Rose
Популярные фильмы
8.9
TheatreHD: Агриппина
(2020)
8.3
Мария Стюарт
(2012)
8.2
TheatreHD: Богема
(2018)
Фильмография Мэттью Роуз
7
TheatreHD: Мария Стюарт
Maria Stuarda
опера
2020, США
8.9
TheatreHD: Агриппина
Agrippina
опера
2020, США
8.2
TheatreHD: Богема
Metropolitan Opera: La Bohème
опера
2018, США
7.7
TheatreHD: Норма
Metropolitan Opera: Norma
опера
2017, США
7.8
TheatreHD: Мет: Дон Жуан
Don Giovanni
опера, спектакль
2016, США
8.3
Мария Стюарт
Maria Stuarda
опера
2012, США
7.6
Кармен
Carmen
опера
2012, Великобритания
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