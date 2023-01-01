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Стеклянное сердце
Стеклянное сердце, 1976: актеры и роли
Herz aus Glas
Стеклянное сердце
1976 / ФРГ
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Стеклянное сердце, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Йозеф Бирбихлер
Josef Bierbichler
Штефан Гюттлер
Клеменс Шайц
Clemens Scheitz
Фолькер Прехтель
Volker Prechtel
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