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Стеклянное сердце
Киноафиша Фильмы Стеклянное сердце Стеклянное сердце, 1976: актеры и роли
Herz aus Glas Стеклянное сердце 1976 / ФРГ
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Стеклянное сердце, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Штефан Гюттлер Клеменс Шайц Clemens Scheitz Фолькер Прехтель Volker Prechtel
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