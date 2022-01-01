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Память сердца Память сердца
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Память сердца, 1958

1958 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Британский военный летчик Ральф Чадвик, отважно сражающийся с фашистами, однажды терпит поражение. Противники сбивают самолет Ральфа, и он падает прямо посреди огромного леса. К счастью, герой остается жив. Раненый и обессиленный, он добирается до ближайшей деревушки, где на помощь ему приходит местная учительница Екатерина Ивановна. Женщина самоотверженно выхаживает пострадавшего Чадвика, а помогает ей в этом школьник Васюков. Когда здоровье возвращается к летчику, герои решают отправиться к партизанам.

  • «Память сердца» – дебютная работа режиссера Татьяны Лиозновой. В дальнейшем выпускница ВГИКа создала такие шедевры советского кинематографа, как «Три тополя на Плющихе» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Карнавал» (1981). 
  • Фильм создавался на Киностудии имени Горького. Премьерный показ состоялся 26 мая 1958 года. 
  • Главную роль в картине исполнила Тамара Макарова – супруга народного артиста СССР Сергея Герасимова. Во ВГИКе Татьяна Лиознова училась в мастерской этой известной пары. В общей сложности за годы преподавания Макарова и Герасимов взрастили восемь поколений актеров. 
  • Сценарий к «Памяти сердца» также написали Тамара Макарова и Сергей Герасимов.

В основе сюжета — воспоминания английского летчика Ральфа Чадвика в 1944 году оказавшегося на территории Советского Союза. После того, как его бомбардировщик был сбит фашистами, тяжело раненого летчика подобрала русская учительница Екатерина Ивановна и ухаживала за больным, пряча его в подвале школы. У них был маленький друг — бесстрашный школьник Васюков.

Когда Чадвик окреп, они втроем пошли к партизанам. Пробиваясь через немецкий заслон, герои вступили в бой — и женщина получила тяжелое ранение. Последние метры были невыносимо трудными, но все трое добрались до отряда. Чадвика вскоре переправили в Москву — и герои расстались навсегда.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 26 мая 1958
Премьера в мире 26 мая 1958
Возраст 12+
Режиссер
Татьяна Лиознова
В ролях
Тамара Макарова
Андрей Попов
Виктор Селезнев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Память сердца 1 постер
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