Память сердца, 1958

В основе сюжета — воспоминания английского летчика Ральфа Чадвика в 1944 году оказавшегося на территории Советского Союза. После того, как его бомбардировщик был сбит фашистами, тяжело раненого летчика подобрала русская учительница Екатерина Ивановна и ухаживала за больным, пряча его в подвале школы. У них был маленький друг — бесстрашный школьник Васюков.



Когда Чадвик окреп, они втроем пошли к партизанам. Пробиваясь через немецкий заслон, герои вступили в бой — и женщина получила тяжелое ранение. Последние метры были невыносимо трудными, но все трое добрались до отряда. Чадвика вскоре переправили в Москву — и герои расстались навсегда.