Память сердца, 1958

Британский военный летчик Ральф Чадвик, отважно сражающийся с фашистами, однажды терпит поражение. Противники сбивают самолет Ральфа, и он падает прямо посреди огромного леса. К счастью, герой остается жив. Раненый и обессиленный, он добирается до ближайшей деревушки, где на помощь ему приходит местная учительница Екатерина Ивановна. Женщина самоотверженно выхаживает пострадавшего Чадвика, а помогает ей в этом школьник Васюков. Когда здоровье возвращается к летчику, герои решают отправиться к партизанам.
В основе сюжета — воспоминания английского летчика Ральфа Чадвика в 1944 году оказавшегося на территории Советского Союза. После того, как его бомбардировщик был сбит фашистами, тяжело раненого летчика подобрала русская учительница Екатерина Ивановна и ухаживала за больным, пряча его в подвале школы. У них был маленький друг — бесстрашный школьник Васюков.
Когда Чадвик окреп, они втроем пошли к партизанам. Пробиваясь через немецкий заслон, герои вступили в бой — и женщина получила тяжелое ранение. Последние метры были невыносимо трудными, но все трое добрались до отряда. Чадвика вскоре переправили в Москву — и герои расстались навсегда.