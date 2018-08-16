«Последний беспредел»: Рецензия Киноафиши

Такеши Китано уделывает якудзу

В предыдущих фильмах трилогии, «Беспредел» и «Полный беспредел», вышедших в 2010 и 2012 годах соответственно, Такеши Китано исследует природу власти на примере борьбы кланов якудза. В шахматах существует примерно 10120 вариантов неповторяющихся партий, и казалось, что режиссёр задумал показать нам их все. Сменяющие друг друга продажные копы, бандиты средней руки в деловых костюмах, боссы и простые смертные в огромном количестве появлялись и исчезали, будто пешки, слоны и ферзи на шахматной доске. Построенный Китано лабиринт из интриг и предательств в первых двух фильмах неотвратимо вёл зрителя к финальной части трилогии - «Последний беспредел».

Кадр из фильма «Последний беспредел»

Прошло несколько лет после разборок внутри клана Сано, возвысивших семью Ханабиши, о чём подробно рассказано в предыдущих частях трилогии Такеши Китано «Беспредел». Эта война выкосила почти всех, кроме Отомо (Бит Такеши – актёрский псевдоним режиссёра), который уехал в Южную Корею на остров Чеджудо. Там он работает на влиятельного и такого же немногословного, как и сам Отомо, мистера Чанга (Токио Канеда). Молодые якудза уже не помнят Отомо и его приверженность строгим правилам японского преступного мира, и очень зря. Прибывший на Чеджудо развлечься Ханада (Таки Пьер) из клана Ханабиши избивает проституток в отеле мистера Чанга, а когда Отомо приезжает прояснить ситуацию, якудза ведёт себя как гопник из Чертаново. Впрочем, при виде четверых вооружённых людей Ханада становится вежливее и обещает возместить причинённый ущерб. На следующий день Ханада уезжает в Японию, приказав своим людям убить человека, посланного Отомо за деньгами. Такое оскорбление непростительно.

Кадр из фильма «Последний беспредел»

Завязка может показаться несколько искусственной, но после того, как главный герой убил почти всех персонажей из прошлых двух фильмов, режиссёру надо было как-то привести сюжет в движение. Сильнее остальных не хватает хитрого полицейского Катаоки, виртуозно стравливавшего преступные кланы. Его дипломатичный подход контрастировал с методами Отомо и в то же время дополнял его. В «Последнем беспределе» служители закона выглядят уж слишком наивно, будто стажёры. Хотя может быть так даже лучше, если учесть, как много в фильме персонажей, плетущих интриги и преследующих свои цели. Неподготовленный зритель рискует запутаться в одинаково одетых бандитах с похожими именами. И всё же терпеливый зритель, выдержавший первый час «Беспредела», будет вознаграждён неожиданными сюжетными поворотами, сладкой местью, реками крови и изысканными сценами насилия – всем тем, что считается визитной карточкой Такеши Китано.

Кадр из фильма «Последний беспредел»

«Беспредел» нельзя воспринимать буквально, вся трилогия полна иронии и отсылок к другим фильмам Китано про якудзу. Но в отличии от стилистики Тарантино, чьих героев просто нереально принимать всерьёз после диалогов о бургерах, методы Китано тоньше. Его не интересует реализм, при любой возможности персонажи «Беспредела» будут балансировать на грани абсурда. Главный герой на рыбалке в приливе праведного гнева разряжает обойму в пучину моря рядом с поплавком. Несколько секунд спустя крупным планом нам покажут всплывшую рыбу с пулевым отверстием в голове. Комично выглядит и сцена казни одного из боссов, зарытого по шею посреди тёмной автомобильной дороги. Даже финал картины - ни что иное как ироничная автоцитата «Сонатины».

Кадр из фильма «Последний беспредел»

Отправиться в кино навстречу развязке запутанной трилогии о японской мафии стоит ещё и потому, что выходом на большие экраны фильма «Последний беспредел» завершится прокатная деятельность компании «Кино без границ». Символично, что первым фильмом этого дистрибутора был «Фейерверк» Такеши Китано. Развязка обоих фильмов печально перекликается с судьбой прокатчика, за 20 лет познакомившего российского зрителя с главными шедеврами зарубежного авторского кино. Ценители горькой иронии не должны пропустить этот исторический день.

Леонид Аверин

В российском прокате с 23 августа 2018 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Последний беспредел»