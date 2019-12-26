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Холоп Холоп
Киноафиша Фильмы Холоп Отзывы о фильме «Холоп»
Холоп 2019 / Россия
8.4 Оцените
599 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Холоп»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Было бы здорово представить «Холопа» как историю о путешествиях во времени, а уже потом раскрыть зрителям главный сюжетный ход. Однако почти все события фильма были пересказаны еще в трейлере, поэтому скрывать очевидное не имеет смысла: речь идет о реконструкции. Мажор Григорий (Милош Бикович), сын олигарха, рассекает по Москве на дорогой тачке, просаживая отцовские деньги. Любящий папа (Александр Самойленко) отмазывает его то от армии, то от тюрьмы, но Гриша ничему не учится…

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9121068887 26 декабря 2019, 19:51
Фильм в целом очень позитивный!!! Понравился!!!
26 декабря 2019, 19:51 Ответить
Вадим Мазепин 26 декабря 2019, 22:52
Оценка
Редко пишу положительные отзывы ,но этот фильм оправдал все и немного превзошел мои ожидания! Фильм бомба.
26 декабря 2019, 22:52 Ответить
vas.elena241 27 декабря 2019, 16:14
Оценка
Фильм классный , хорошо сделанный , актеры играют замечательно. С юмором . Получила большое удовольствие .
27 декабря 2019, 16:14 Ответить
alfiya7163 27 декабря 2019, 18:37
Оценка
СУПЕР фильм!!! Очень понравился.
Юмор, актеры, идея - всё гармонировало и сочеталось..
РЕКОМЕНДУЮ однозначно...
27 декабря 2019, 18:37 Ответить
Милена Карницкая 27 декабря 2019, 19:51
Оценка
Это лучший фильм, который я смотрела на этой неделе! Добрый, поучительный, такое и должно быть кино!
27 декабря 2019, 19:51 Ответить
michail_8608 27 декабря 2019, 22:19
Оценка
Фильм очень понравилась!!! Добрый, мотивационный) игра Охлобыстина на высшем уровне.......не ожидали таких впечатлений, конец фильма попытался вызвать немного слез))) но я справился))) рекомендую для просмотра.....Спасибо
27 декабря 2019, 22:19 Ответить
diana_timofeeva_1995 28 декабря 2019, 00:41
Оценка
Добрый фильм, мы с мамой с удовольствием смотрели на одном дыхании. Трейлер лучше не смотреть, там пересказ фильма. Не смотря на негативное отношение к большинству российских фильмов, этот все же поднял настроение😇
28 декабря 2019, 00:41 Ответить
konnov.a.e 28 декабря 2019, 11:46
Оценка
Фильм нормальный, на комедию не тянет, скорее мелодрама
28 декабря 2019, 11:46 Ответить
Григорян Назели 28 декабря 2019, 19:31
Оценка
Фильм 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔝🔝🔝🔝посмотрите, не пожалеете
28 декабря 2019, 19:31 Ответить
Александр Шибанов 28 декабря 2019, 21:51
Оценка
Смотрибельно
28 декабря 2019, 21:51 Ответить
Сергей Толченков 29 декабря 2019, 22:33
Оценка
Фильм опровдал все мои ожидания. Комедия классная, молодёжная, весёлая. На все 100 %. И мне и жене понравилось. Советую посмотреть не пожалеете.
29 декабря 2019, 22:33 Ответить
aleksvas35 29 декабря 2019, 22:38
Оценка
Замечательный фильм.
29 декабря 2019, 22:38 Ответить
Roza Roza 29 декабря 2019, 23:27
Оценка
Отличный фильм. На одном дыхании смотрится, смеялись все полтора часа. Юмор не заезженный и артисты тоже))) Так приятно провели вечер с семьей. Таких качественных фильмов в России снимают единицы, это именно тот случай.
29 декабря 2019, 23:27 Ответить
Инквизиция 30 декабря 2019, 10:43
Оценка
Перед Новым годом вполне неплохой фильм. Радует, что не плагиат. Идея свежая. Интересная. Актерский состав весьма неплох. Ну, может быть, в роли мажора более привычно смотрелись бы Прилучный или Петров. Но это как говориться на любителя. 6 из 10. Получила удовольствие. Хапнула позитива. Отдельный респект за сьемки ночи Ивана Купала. Эстетично было сделано. Кадры стоят перед глазами.
30 декабря 2019, 10:43 Ответить
Irina 30 декабря 2019, 13:21
Оценка
Хорошая комедия. Молодежная, поучительна и смешная. Без разврата, красиво снято. Крепостное время показали без нищеты черноты, а наоборот подчеркнули красоту чистоту доброту простых людей.
30 декабря 2019, 13:21 Ответить
lobanovau60 30 декабря 2019, 20:19
Фильм очень понравился. Отличная игра актеров.Яркие впечатляющие моменты.Хороший,добрый и поучительный фильм для молодёжи.Побольше бы подобных фильмов...
30 декабря 2019, 20:19 Ответить
lea1212 30 декабря 2019, 21:27
Оценка
Отличный, позитивный фильм!
30 декабря 2019, 21:27 Ответить
Павел Жмотов 31 декабря 2019, 05:44
Оценка
Если вы уже смотрели трейлер к фильму то зодить не стоит ,две шутки за весь фильм.
31 декабря 2019, 05:44 Ответить
rmkhafizov 31 декабря 2019, 23:22
Оценка
Классный фильм, весь фильм смеялись. Хорошая комедия, интересный сюжет и идея
31 декабря 2019, 23:22 Ответить
Наталия Петряшова 1 января 2020, 17:55
Оценка
Классный фильм:и посмеяться, и погрустить, и подумать, ну и слезу в финале пустить(без неё никак😜🤣). Рекомендую.
1 января 2020, 17:55 Ответить
Виктор Сергин 1 января 2020, 20:18
Оценка
Отличный фильм, чтобы поспать.
1 января 2020, 20:18 Ответить
Ivanhm 2 января 2020, 11:43
Оценка
Не советую ходить на данный фильм, пттратите время и деньги.
2 января 2020, 11:43 Ответить
Анна Кирсанова 2 января 2020, 17:50
Оценка
Хороший фильм, шутки остроумные, смешные весь фильм, сейчас очень редко можно увидеть такие фильмы, очень трогательная любовная история, хорошие артисты подобраны, играют хорошо ( понятно, что мажоров так не перевоспитаешь) , но помечтать можно. Смеялись весь фильм, детей младше 18 лучше не брать, больше для взрослых, дети многое не поймут, с детьми лучше на Джуманжи сходить.Посмотрите!
2 января 2020, 17:50 Ответить
Роберт Кукушкин 2 января 2020, 19:32
Оценка
Приличный российский фильм, посмотрели на одном дыхании.
2 января 2020, 19:32 Ответить
garmoniakniga 2 января 2020, 19:52
Оценка
Хорошее кино, смешное. Рекомендую на праздниках.
2 января 2020, 19:52 Ответить
navtex454 2 января 2020, 23:09
Оценка
Симпатичный фильм. Для хорошего настроения. Без особых чудес. Рекомендую.
2 января 2020, 23:09 Ответить
krutovandrey 3 января 2020, 22:04
Оценка
Фильм на 5+ Всем советую, особенно мажорам! )))
3 января 2020, 22:04 Ответить
Марина Ушакова 3 января 2020, 23:41
Оценка
Фильм понравился, очень много смешных моментов, рекомендую посмотреть
3 января 2020, 23:41 Ответить
Светлана Артемьева 4 января 2020, 01:29
Оценка
Фильм оеально понравился!!! Советую*
4 января 2020, 01:29 Ответить
severina32 4 января 2020, 06:51
Фильм не на 12+, а на 14+ не ходите с детьми.
4 января 2020, 06:51 Ответить
Ирина Гизбрехт (Цыбульская) 4 января 2020, 15:09
На удивление хороший фильм! Впечатления остались самые позитивные. Правда, несмотря на маркировку 12+ пикантных сцен и диалогов многовато, ребёнка бы с собой не взяла.
4 января 2020, 15:09 Ответить
plzhieva 4 января 2020, 16:56
Оценка
Отличный позитивный фильм!!!
4 января 2020, 16:56 Ответить
ЛЮБОВЬ КИРИНА 4 января 2020, 17:27
Оценка
Ходили всей семьей, хороший фильм - много юмора и смеха
4 января 2020, 17:27 Ответить
nova.vichka 4 января 2020, 23:20
Оценка
Фильм очень понравился, смотрится на одном дыхании!!! Всем советую посмотреть
4 января 2020, 23:20 Ответить
t-shulzhenko 5 января 2020, 01:43
Оценка
Фильм классный
Пока что за лет 5 единственный нормальный фильм с явной насущей проблемой в нашем обществе.
Можно было бы сделать сюжет более драматичным и менее комедийным, но и так крутой. Всем советую
5 января 2020, 01:43 Ответить
Роман Бодров 5 января 2020, 22:34
Оценка
Классный фильм всем СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!!!!!!!!
5 января 2020, 22:34 Ответить
Ульяна Егоркина 6 января 2020, 09:45
Оценка
Фильм очень хороший.
6 января 2020, 09:45 Ответить
Антон Корякин 6 января 2020, 14:36
Оценка
Лучший фильм в этом году) Очень рады с супугой, что посмотрели его. Идея сюжета фильма - избита. А вот идея реализации сюжета - потрясающая.
6 января 2020, 14:36 Ответить
Яна Владимирова 6 января 2020, 19:08
Оценка
Супер ! Сходила впервые два раза на один и тот же фильм в кино,очень понравился всей семье!
6 января 2020, 19:08 Ответить
Алексей Поляков 6 января 2020, 22:48
Оценка
Милый наивный фильм о перевоспитании мажора экстремальным способом. Особых минусов не заметил. Стоит посмотреть
6 января 2020, 22:48 Ответить
Olga Vistunova 6 января 2020, 23:58
Оценка
Суперская комедия, наши могут снимать. Про жизнь, человеческие ценности и любовь. А еще про то, что важно верить в себя, своих детей, и в своих друзей. Игра отличная. Актерский состав яркий.
6 января 2020, 23:58 Ответить
Анжелика Макаренко 7 января 2020, 11:23
Очень понравился фильм ,даже от смеха прослезилась ,все понятно с самого начала про сюжет но что добро и любовь все побеждает нравится
7 января 2020, 11:23 Ответить
katya.artemova.04 7 января 2020, 17:17
Оценка
Отличный фильм
7 января 2020, 17:17 Ответить
Валерий Юхимец 7 января 2020, 18:43
Оценка
Музыка понравилась, а фильм на твердую троечку из десяти
7 января 2020, 18:43 Ответить
Алина Савина 7 января 2020, 19:33
Оценка
Странно, что у этого фильма такое количество восторженных отзывов. Фильм не плохой, но мне практически до самого конца было скучно, под конец уже начал сюжет раскрываться, но это было в последние 15-20 минут. Из шуток зашли тоже пара-тройка, не было такого, что смеялась до слез. В общем, сходить можно, но восторга прям такого не испытала.
7 января 2020, 19:33 Ответить
Наталия Петряшова 8 января 2020, 00:13
Оценка
Ходила сегодня повторно с подружкой на этот фильм. И так же получила удовольствие, как при просмотре 1 января(когда смотрела 1 раз). Очень лёгкий, добрый, умильный, яркий, весёлый, милый и поучительный! Мне подарил отличное настроение. Рекомендую.
8 января 2020, 00:13 Ответить
Анна Кирсанова 8 января 2020, 09:39
Оценка
Оочень понравился!!!
8 января 2020, 09:39 Ответить
lilia_goncharova 8 января 2020, 22:55
Оценка
Давно не писала отзывы, но тут не удержалась, отличный фильм, сходите, есть моменты где можно и посмеяться от души и всплакнуть над романтическими сценами
8 января 2020, 22:55 Ответить
als210 9 января 2020, 01:28
Оценка
Хороший фильм, поучительный.
9 января 2020, 01:28 Ответить
Juli Privalova 9 января 2020, 15:34
Оценка
Вот уж не думала... но мне понравился. Правда смешной) и без перегибов, пошлятины.
9 января 2020, 15:34 Ответить
Вероника Яшина 9 января 2020, 22:12
Оценка
Мне фильм понравился. Советую посмотреть.
9 января 2020, 22:12 Ответить
Дмитрий Горавский 11 января 2020, 10:55
Оценка
Потрясающий? - Нет. Плохой? - Нет. Скорее фильм на один раз. Кроме того нет в 3D, хотя оно в данной картине и ни к чему... Несомненно цепляет именно взгляд на современные нАно технологии со стороны "людей из прошлого века". Ведь не смотря на то, что мы с ними живём (с технологиями) всё же осознаем, что без этого и жили и можно жить. Актёрский состав подобран замечательно. Ставлю 10
11 января 2020, 10:55 Ответить
Дмитрий Горавский 11 января 2020, 11:00
в ответ на сообщение Антон Корякин от 6 января 2020, 14:36
Оценка
Я б не стал его называть лучшим. Ему даже 3D не нужно. Вот "Кома" - другое дело. Но у каждого своё мнение!) "Кома" буду смотреть только если 3D будет. В противном случае поход в кино - безрезультатен.
11 января 2020, 11:00 Ответить
tatmed473 11 января 2020, 18:23
Оценка
Хороший фильм.
11 января 2020, 18:23 Ответить
roza563 11 января 2020, 19:58
Оценка
Можно посмотреть, снят неплохо, с юмором и с сюжетом. Удивляет, что ничего не изменилось сейчас по сравнению с крепостным веком, все тоже самое, сынки богатеев, нравы, все тоже самое. Сейчас опять к крепостному праву вернулись, капитализм ничем не отличается. Что сейчас мажеры, что тогда, что тогда холопы, что сейчас....
11 января 2020, 19:58 Ответить
zenoniya39 11 января 2020, 23:50
Оценка
Фильм замечательный! Давно так не смеялась в кино
11 января 2020, 23:50 Ответить
Елизавета Козлова 12 января 2020, 11:42
Оценка
Столько продажных отзывов положительных появилась, аж мерзко. Никогда не понимала зачем люди идут на такие "подобные" фильмы, а потом ноют что фильм полное говно, так это же Россия, здесь никто стараться не будет нормальные фильмы выпускать.
12 января 2020, 11:42 Ответить
Ольга Шумилова 12 января 2020, 11:56
Оценка
С
12 января 2020, 11:56 Ответить
Ольга Шумилова 12 января 2020, 11:58
Оценка
С удовольствием посмотрели фильм , Легкий, веселый, Настоящая рождественская сказка, Понравился актерский состав и их игра. Спасибо.
12 января 2020, 11:58 Ответить
sitnikowa.viktoria 12 января 2020, 15:24
Оценка
Фильм нам очень понравтлся ...и задумка хорошая 🤘👍
12 января 2020, 15:24 Ответить
Анютка Куксенко 12 января 2020, 16:49
Оценка
Фильм не о чем, предсказуемый сюжет.
12 января 2020, 16:49 Ответить
iv_t75 12 января 2020, 19:57
Оценка
Фильм классный. Ярко отражает нашу жизнь. Ну и посмеяться есть над чем.
12 января 2020, 19:57 Ответить
Константин Токарев 14 января 2020, 12:10
Оценка
Super!!
14 января 2020, 12:10 Ответить
prikop.mila 14 января 2020, 18:01
Оценка
Хороший фильм, легкий, современный, легкий)
На лайте смотрится
14 января 2020, 18:01 Ответить
OlgaSPb 14 января 2020, 21:34
Оценка
Отличный фильм с глубоким психологическим смыслом! Огромная благодарность всем, кто участвовал в создании этого фильма! Бесподобная игра актеров и талантливое выражение идей, заложенных в основу фильма. Браво!
Однозначно рекомендую для просмотра!
14 января 2020, 21:34 Ответить
super.detstvo2013 15 января 2020, 23:54
Оценка
Фильм отличный всем советую смотрели и отдыхали
15 января 2020, 23:54 Ответить
Хуснутдинова Айгузель 18 января 2020, 14:33
Очень понравился фильм, я в положение и ушла из зала с краснющими глазами зареваная, и душевный и посмеяться есть и поучительский, в общем фильм посмотрела бы ещё несколько раз без сомнений😍❤️
18 января 2020, 14:33 Ответить
enigma61.ru 19 января 2020, 21:49
Оценка
Далеко не 12 +,много разговоров и сцен о сексе.И с гармошками создатели фильма промахнулись.
19 января 2020, 21:49 Ответить
futarev50 19 января 2020, 22:27
Оценка
Вот реально посмеяться можно, есть даже сюжет, хорошо провели время, спасибо тем кто снимал, хороший фильм 5+
19 января 2020, 22:27 Ответить
Люция Луцич 19 января 2020, 22:49
Оценка
Фильм на 4 с большим минусом. Слабая игра,особенно у молодежи. Один раз можно посмотреть. Время потраченное ,пожалела.
19 января 2020, 22:49 Ответить
vip.vip.30 19 января 2020, 23:31
Оценка
Фильм супер !!!
19 января 2020, 23:31 Ответить
super.nadejda80 20 января 2020, 05:59
Оценка
Красивая сказка ,все мажоры страны выходя из кинотеатров отдают ключи от машин бедным ,😊
20 января 2020, 05:59 Ответить
Denis Andreevich 20 января 2020, 21:35
Оценка
Фильм на один раз
20 января 2020, 21:35 Ответить
Den Den 21 января 2020, 17:29
Оценка
Очередной высер.
Лучше бы я купюры обналичил, подтерся бы и спустил в унитаз.
21 января 2020, 17:29 Ответить
veronika-g-21 21 января 2020, 18:01
Оценка
Фильм пустой ,без всякого эдакого глубокого смысла ,можно посмотреть дома по интернету,но не в кино)
21 января 2020, 18:01 Ответить
Евгения Гаськова-Хомякова 23 января 2020, 09:55
Фильм понравился! Спасибо создателям и актерам,
23 января 2020, 09:55 Ответить
Ksenia Ignateva 29 января 2020, 15:27
Классный фильм !)
29 января 2020, 15:27 Ответить
Галина Пономаренко 29 января 2020, 20:55
Полное гуано..
29 января 2020, 20:55 Ответить
l.lukasheva 30 января 2020, 21:19
Оценка
Великолепный фильм!Оригинальная идея!отличная игра актеров!Получили с мужем удовольствие от просмотра и посмеялись от души🤗
30 января 2020, 21:19 Ответить
kasojja 4 февраля 2020, 14:39
Оценка
Фильм конечно поучительный, но совсем ничего в нем смешного нет, совсем не комедия, скучный.
4 февраля 2020, 14:39 Ответить
Палито Палито 4 февраля 2020, 18:02
в ответ на сообщение Инквизиция от 30 декабря 2019, 10:43
Оценка
Они сюжет содрали с фильма "Назад в СССР".
4 февраля 2020, 18:02 Ответить
svytaygora 8 февраля 2020, 23:01
Оценка
Отличная позитивная комедия!!! Эмоций через край,даже на слезу пробивает.... Этот фильм из тех,что стоит смотреть не раз...
8 февраля 2020, 23:01 Ответить
Александра Павлова 16 февраля 2020, 16:07
Оценка
Очень понравился фильм. Интересный сюжет, прекрасная игра актеров. Все декорации, монтаж на высшем уровне. В конце фильма аж плакали. Советую сходить со своими вторыми половинками.
16 февраля 2020, 16:07 Ответить
Александра Павлова 16 февраля 2020, 16:09
Оценка
Прекрасный фильм, замечательный сюжет. Смотрели с интересом. Советую смотреть всем. Интересно представить это в жизни.
16 февраля 2020, 16:09 Ответить
Юрич Шилов 22 февраля 2020, 09:57
Оценка
Редкостное г..о фильм. Фильм для быдл. Не знающих историю, не разбирающихся в качестве фильмов, в игре актеров. Вообщем уважающий себя человек будет плеваться от отношении к зрителю. Смысл турой: красные трусы делают чудо в воспитании человека.
22 февраля 2020, 09:57 Ответить
Виктория Справедливая 6 марта 2020, 18:37
Хороший и добрый фильм.
6 марта 2020, 18:37 Ответить
kudyakova63 7 марта 2020, 14:23
Честно говоря, я просто в шоке от количества положительных отзывов. Даже не обсуждая сюжет, игра актеров никакая, операторская работа крайне низкого уровня, а что с гримом и костюмами? Просто ужас. Россиян считают бескультурным быдлом. "Пипл хавает"! Почему нет в прокате наших фестивальных фильмов?
7 марта 2020, 14:23 Ответить
Антон Андреев 9 марта 2020, 20:47
абсолютно посредственный фильм.. проходной.. пустышка.. еще одно доказательство того, что верит рекламе нельзя!
шаблонный, предсказуемый сюжет.. комедия!? да какая комедия, если шуток толком нет! в пустую потраченное время
9 марта 2020, 20:47 Ответить
FCSM GLADIATOR 16 марта 2020, 18:18
в ответ на сообщение Алина Савина от 7 января 2020, 19:33
Оценка
да,концовка на концовке выехал фильм....даже выключить хотел на середине.
16 марта 2020, 18:18 Ответить
Иван Петров 24 марта 2020, 21:46
Оценка
ВОСХИЩАТЬСЯ ЭТИМ ФИЛЬМОМ МОЖЕТ ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ДЕГРАДИРОВАВШИЙ ЧЕЛОВЕК.ЧУТЬ ЛУЧШЕ "КРЫМСКОГО МОСТА"...
24 марта 2020, 21:46 Ответить
Андрей 27 апреля 2020, 23:35
Оценка
вначале хотел поставить оценку 2 балла!
6 балов из 10ти!
сюжет ровный, наивный и не реальный.
картинка приятная, идея Охлобыстина интересная ;))
но жаль не увидел юмора в этой комедии, на мой взгляд, драма...
27 апреля 2020, 23:35 Ответить
Игорь Медведев 19 мая 2020, 15:40
Оценка
Хорошая идея, плохое исполнение. Причём плохое на всех этапах. Сценарий - слащавый , с массой дешёвых штампов,в добавок выставили мажора полным недоумком .Да мажоры бывают такими наглыми и циничными, но с образованием у них всё нормально и чтобы поверить в татаро-монгольское иго во 2-й половине 19 века это полный бред. Подбор актёров - особенно "радуют" Бортич в роли деревенской холопки и заботоксированная дочка барина. Актёрская игра - впрочем, что можно ожидать от средненьких сериальных актёров.Звукорежиссура - фоновые звуки звучат громко и мешают просмотру. Вообщем уровень дешёвого сериала
19 мая 2020, 15:40 Ответить
Алиса Чижова 24 марта 2021, 06:08
Простите, но мне почему то смешно не было. Начала смотреть:руки, ноги, кроссовки, и так далее... И сразу смотреть расхотелось.Не верится, что кто - то досмотрел до конца эту пародию на фильм. Почитала комментарии, 95% со мной согласны, не стала и время тратить... Наше кино практически умерло, а жаль... Да и сценариев то и нет Только мажоры, офисный планктон и прочие бесполезные насекомые. Ну не хотят же показывать российскую нищету и развал страны до основания...
24 марта 2021, 06:08 Ответить
Юлия Викторовна 2 мая 2021, 20:48
Оценка
Если честно бесят плохие накрученые отзывы непонятно каких людей и с какой целью?Фильм классный ,рекомендую посмотреть!От души посмотрела ,спасибо огромное,впечатление осталось хорошее .Эмоции зашкаливают!Кто не ходил ,сходите посмотрте фильм!Не читайте плохие отзывы!
2 мая 2021, 20:48 Ответить
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