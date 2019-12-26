Наша рецензия

Было бы здорово представить «Холопа» как историю о путешествиях во времени, а уже потом раскрыть зрителям главный сюжетный ход. Однако почти все события фильма были пересказаны еще в трейлере, поэтому скрывать очевидное не имеет смысла: речь идет о реконструкции. Мажор Григорий (Милош Бикович), сын олигарха, рассекает по Москве на дорогой тачке, просаживая отцовские деньги. Любящий папа (Александр Самойленко) отмазывает его то от армии, то от тюрьмы, но Гриша ничему не учится…