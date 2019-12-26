Было бы здорово представить «Холопа» как историю о путешествиях во времени, а уже потом раскрыть зрителям главный сюжетный ход. Однако почти все события фильма были пересказаны еще в трейлере, поэтому скрывать очевидное не имеет смысла: речь идет о реконструкции. Мажор Григорий (Милош Бикович), сын олигарха, рассекает по Москве на дорогой тачке, просаживая отцовские деньги. Любящий папа (Александр Самойленко) отмазывает его то от армии, то от тюрьмы, но Гриша ничему не учится…
Юмор, актеры, идея - всё гармонировало и сочеталось..
РЕКОМЕНДУЮ однозначно...
Пока что за лет 5 единственный нормальный фильм с явной насущей проблемой в нашем обществе.
Можно было бы сделать сюжет более драматичным и менее комедийным, но и так крутой. Всем советую
На лайте смотрится
Однозначно рекомендую для просмотра!
Лучше бы я купюры обналичил, подтерся бы и спустил в унитаз.
шаблонный, предсказуемый сюжет.. комедия!? да какая комедия, если шуток толком нет! в пустую потраченное время
6 балов из 10ти!
сюжет ровный, наивный и не реальный.
картинка приятная, идея Охлобыстина интересная ;))
но жаль не увидел юмора в этой комедии, на мой взгляд, драма...
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