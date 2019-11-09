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Не забудь... станция Луговая Не забудь... станция Луговая
Киноафиша Фильмы Не забудь... станция Луговая Отзывы о фильме «Не забудь... станция Луговая»
Не забудь... станция Луговая 1966 / СССР
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Не забудь... станция Луговая»

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Andrey Prikazchik 9 ноября 2019, 14:52
Бывает мимолётная встреча запоминается на всю жизнь и придаёт отношениям смыл. Ценности не умирают, настоящее и трогательное остаётся; фильм неподвластный времени.
Война, отношения, чувства - всё переплетено в единое понимание к человеческой душе. 10 из 10
9 ноября 2019, 14:52 Ответить
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