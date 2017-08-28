В ролях
Christie Nicole Chaplin
Stephanie
Бретт Стаймли
Dr. Kennedy
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тодд Такер
Сценарист
Зак Уорд, Martin Astles, Ronald L. Halvas, Тодд Такер
Композитор
Джеффри Алан Джонс, Крис Вальден
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
10 июня 2019
Премьера в мире
28 августа 2017
Производство
Illusion Industries, Quixotic Productions, Quest Pacifica
Другие названия
The Terror of Hallow's Eve, Terror of Halloween, Terror w Halloween, The Terror, Ужас Хэллоуина, ディアボロ 世界一呪われた事件