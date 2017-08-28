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Постер фильма Ужас в канун дня всех святых
5.1
Киноафиша Фильмы Ужас в канун дня всех святых
5.1

Ужас в канун дня всех святых

, 2017
The Terror of Hallow's Eve
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Ужас в канун дня всех святых
5.1

О фильме

После того, как пятнадцатилетний подросток был зверски избит хулиганами школы, его желание отомстить бессознательно развязывает террор Хэллоуина.

В ролях

Калеб Томас
Тим Стивенс
Сара Ланкастер
Linda Stevens
ДжиТи Нил
ДжиТи Нил
Brian
Даг Джонс
Даг Джонс
The Trickster
Кент Каспер
Кристиан Кэйн
Кристиан Кэйн
Bobby Stevens
Энн Рейд
Энн Рейд
Annie Read
April
Mcabe Gregg
Spaz
Niko Papastefanou
Chuck
Christie Nicole Chaplin
Stephanie
Бретт Стаймли
Dr. Kennedy
Режиссер Тодд Такер
Сценарист Зак Уорд, Martin Astles, Ronald L. Halvas, Тодд Такер
Композитор Джеффри Алан Джонс, Крис Вальден
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 июня 2019
Премьера в мире 28 августа 2017
Дата выхода
28 августа 2017 США
Производство Illusion Industries, Quixotic Productions, Quest Pacifica
Другие названия
The Terror of Hallow's Eve, Terror of Halloween, Terror w Halloween, The Terror, Ужас Хэллоуина, ディアボロ　世界一呪われた事件

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

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