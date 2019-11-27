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Кристиан Кэйн
Кристиан Кэйн
Christian Kane
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Кристиан Кэйн
Christian Kane
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Дата рождения
27 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
178 см
Биография Кристиана Кэйна
Родился 27 июня 1974 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Кристиана Кэйна
Ужас в канун дня всех святых
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Пятьдесят к одному
драма
2014, США
7.0
Нью-йоркское такси
комедия, боевик
2004, США / Франция
6.0
Молодожены
комедия
2003, США / Германия
7.0
Жизнь или что-то вроде того
драма, комедия
2002, США
6.0
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Первые фото: звезда «Ангела» Кристиан Кейн «в гостях» у «Сверхъестественного»
Актёр споёт дуэтом с персонажем Дженсена Эклса.
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27 ноября 2019 09:22
Звезда «Ангела» Кристиан Кейн снимется в 15 сезоне «Сверхъестественного»
Старшее поколение охотников на монстров приходит на подмогу братьям Винчестерам.
Написать
2 октября 2019 00:43
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