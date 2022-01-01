Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джейсон Хьюз
Джейсон Хьюз
Jason Hughes
О персоне
Фильмография
Джейсон Хьюз
Jason Hughes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Порткол, Уэльс, Великобритания
Рост
181 см
Биография Джейсона Хьюза
Родился 18 декабря 1971 года. Порткол, Уэльс, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джейсона Хьюза
Убей меня нежно
триллер, драма, мелодрама, детектив
2002, США / Великобритания
5.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»