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Постер фильма Смерть в Голливуде
6.4
Киноафиша Фильмы Смерть в Голливуде
6.4

Смерть в Голливуде

, 2001
The Cat's Meow
Великобритания, Германия, Канада / криминал, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Смерть в Голливуде
6.4

О фильме

В ноябре 1924 года произошло странное событие, шокировавшее знаменитую «фабрику грез». Во время круиза на яхте всемогущего медиа-магната Хёрста был убит знаменитый продюсер и режиссер Томас Инс.

Однако об этом не писала пресса, не было проведено расследование, и только невероятные слухи о тайном заговоре и паутине безумных страстей и беззастенчивой лжи, опутавшей неподражаемого Чарли Чаплина, легендарного Уильяма Хёрста, его очаровательную юную любовницу Мэрион Дэвис и несчастную жертву, помогли спустя много лет нарисовать картину загадочного происшествия, правда о котором умерла вместе с «золотой эпохой» сказочного Голливуда…

В ролях

Кирстен Данст
Кирстен Данст
Мэрион Дэвис
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Thomas Ince
Эдвард Херрманн
W.R. Hearst
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Чарли Чаплин
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Элинор Глин
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Louella Parsons
Клаудия Харрисон
Margaret Livingston
Виктор Слезак
George Thomas
Джеймс Лоренсон
Dr. Daniel Goodman
Ронан Виберт
Joseph Willicombe
Режиссер Питер Богданович
Сценарист Стивен Перос
Композитор Йен Уиткомб
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия / Канада
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 3 августа 2001
Премьера в мире 3 августа 2001
Дата выхода
11 марта 2002 Аргентина
8 октября 2001 Бельгия
25 января 2002 Нидерланды
3 мая 2002 США
3 августа 2001 Швейцария
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $3 646 994
Производство Lionsgate, Dan Films, CP Medien AG
Другие названия
The Cat's Meow, El maullido del gato, Hollywoods hemlighet, Un parfum de meurtre, Cetățeanul Hearst, El miau del gato, Everybody Charleston, Hollywood Confidential, Hollywoods hemmelighed, Hollywoods hemmelighet, Kassi mjäu, Mirtis Holivude, Murha vailla syyllistä, Najveća holivudska tajna, O Miado do Gato, O Miar do Gato, Pénzeszsák, To niaourisma tis gatas, Zakazana namiętność, Το νιαούρισμα της γάτας, Смерть в Голливуде, Смерть у Голлівуді, ブロンドと柩の謎

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 1 февраля 2022

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Новости о фильме

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