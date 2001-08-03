Смерть в Голливуде, 2001

В ноябре 1924 года произошло странное событие, шокировавшее знаменитую «фабрику грез». Во время круиза на яхте всемогущего медиа-магната Хёрста был убит знаменитый продюсер и режиссер Томас Инс.



Однако об этом не писала пресса, не было проведено расследование, и только невероятные слухи о тайном заговоре и паутине безумных страстей и беззастенчивой лжи, опутавшей неподражаемого Чарли Чаплина, легендарного Уильяма Хёрста, его очаровательную юную любовницу Мэрион Дэвис и несчастную жертву, помогли спустя много лет нарисовать картину загадочного происшествия, правда о котором умерла вместе с «золотой эпохой» сказочного Голливуда…