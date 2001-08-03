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Смерть в Голливуде Смерть в Голливуде
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The Cat's Meow

Смерть в Голливуде, 2001

2001 / Великобритания / Германия / Канада
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

В ноябре 1924 года произошло странное событие, шокировавшее знаменитую «фабрику грез». Во время круиза на яхте всемогущего медиа-магната Хёрста был убит знаменитый продюсер и режиссер Томас Инс.

Однако об этом не писала пресса, не было проведено расследование, и только невероятные слухи о тайном заговоре и паутине безумных страстей и беззастенчивой лжи, опутавшей неподражаемого Чарли Чаплина, легендарного Уильяма Хёрста, его очаровательную юную любовницу Мэрион Дэвис и несчастную жертву, помогли спустя много лет нарисовать картину загадочного происшествия, правда о котором умерла вместе с «золотой эпохой» сказочного Голливуда…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 3 августа 2001
Режиссер
Питер Богданович
Питер Богданович
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Эдвард Херрманн
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смерть в Голливуде 2 постера
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8 февраля 2022 18:52
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